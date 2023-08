Le Real, Arsenal, Haaland, Kompany, Will Still ou le PSG : treize questions pour les reprises en Premier League, Liga et Ligue 1

Liga

Le Real de Courtois va-t-il prendre sa revanche ?

Le premier match, samedi à Bilbao, donnera déjà des indications, mais le Real Madrid de Thibaut Courtois a montré en préparation de vraies carences offensives. Même si le nouveau venu Joselu se donnera à fond dans toutes les circonstances et que Jude Bellingham fera probablement des merveilles dans l’entrejeu, le départ de Karim Benzema n’a pas été comblé. Tout le poids de l’attaque repose désormais sur Vinicius Jr et Rodrygo qui espèrent voir Kylian Mbappé les rejoindre avant la fin du mercato. Avec le Français, les Merengues pourront certainement rivaliser avec le Barça qui s’est surtout renforcé au milieu (Gündogan et Romeu) pour combler le départ de Busquets. Reste aussi à voir comment les Catalans digéreront leur déménagement temporaire au stade olympique, alors que le Camp Nou est en phase de destruction.

L’Atlético peut-il rivaliser ?

Même si les Colchoneros de Witsel et de Carrasco ont réalisé quelques bons coups durant le mercato (Azpilicueta, Galan, Lino ou Söyüncü), il leur sera à nouveau difficile de lutter pour le titre. “En Liga, il y a deux monstres devant : Madrid et Barcelone, qui, dans toutes les compétitions que nous jouons, ont une chance de gagner. Nous devrons nous battre comme nous l’avons toujours fait, en pensant match par match”, a admis Diego Simeone la semaine dernière, qui gardera volontiers son rôle d’outsider avec le Betis, Villarreal ou la Real Sociedad.

Thibaut Courtois devra encore sortir une grande saison pour le Real. ©2023 Getty Images

Qu’attendre de Januzaj, de Ramazani et de Van der Heyden ?

Prêté la saison dernière en Turquie, Adnan Januzaj ne devrait plus être un joueur de FC Séville à l’issue du mercato. Il pourrait néanmoins rebondir du côté de Cadiz, où il recevrait un vrai rôle dans l’optique du maintien. Largie Ramazani pourrait également changer de club avant le 31 août. L’attaquant d’Almeria sort d’une bonne préparation et attend de recevoir l’opportunité de rejoindre un club plus huppé, qui ne joue pas le bas de tableau. Quant à Siebe Van der Heyden, il devra d’abord se battre pour une place de titulaire à Majorque où l’objectif sera d’éviter la relégation puis de jouer le top 10, comme la saison dernière (9e).

Qui sera meilleur buteur ?

Même à bientôt 35 ans, Robert Lewandowski reste le candidat numéro 1 au titre de meilleur réalisateur qu’il a décroché il y a deux mois (21 buts). S’il confirme sa bonne forme de la saison dernière, Antoine Griezmann pourrait venir le titiller, mais on attend surtout Vinicius Jr qui recevra un plus grand rôle après le départ de Benzema. À moins que Kylian Mbappé ne confirme son transfert au Real dans les trois prochaines semaines : il serait alors le nouveau favori.

La venue ou non de Mbappé à Madrid aura une grande influence. (Photo by Jean-Christophe Verhaegen / AFP) ©AFP or licensors

Premier League

Arsenal va-t-il encore embêter City ?

Difficile de réaliser un départ aussi canon que l’an dernier, mais Arsenal restera à coup sûr un candidat au titre. On l’a d’ailleurs vu pas plus tard que dimanche avec la victoire dans le Community Shield face aux Citizens. Le recrutement ciblé (Rice, Havertz et Timber) devrait leur permettre d’obtenir une plus grande constance. Mais attention à l’effet de surprise perdu et surtout à l’obligation d’également gérer le retour en Ligue des champions après sept ans d’absence. D’autant que Manchester City, enfin débarrassé du fardeau du titre européen, s’est renforcé avec Gvardiol et Kovacic.

Un autre prétendant peut-il émerger ?

Il faut s’attendre à ce que Liverpool et Manchester United se joignent à la bagarre. Les deux clubs semblent avoir retrouvé une certaine stabilité après avoir pas mal modifié leur effectif les saisons précédentes. Newcastle, qui s’est renforcé intelligemment (Tonali et Barnes) devrait aussi confirmer son statut de prétendant au top 4. Chelsea, qui ouvre le bal face aux Reds dimanche, pourrait également revenir dans le haut du classement, mais Mauricio Pochettino devra d’abord parvenir à trouver une alchimie avec tous ses nouveaux joueurs. Les Blues auront cependant “l’avantage” de ne pas jouer l’Europe.

Kevin De Bruyne sera à nouveau favori pour le titre. ©AFP or licensors

Un Belge encore champion ?

Kevin De Bruyne, qui a longtemps lutté avec Leandro Trossard la saison dernière, tentera de se succéder à lui-même. S’il confirme son transfert à Liverpool, Roméo Lavia sera aussi à suivre. Les chances sont en tout cas grandes de voir un Belge remporter le titre pour la 11e année consécutive. À moins que Newcastle ou Manchester United ne créent la surprise.

Burnley va-t-il se maintenir ?

Vincent Kompany a déjà pas mal recruté depuis le mois de juin : il s’est tourné vers des joueurs prometteurs capables d’adhérer à sa philosophie (Amdouni, Bruun Larsen, Redmond, O’Shea, Berge…). Les Clarets devraient malgré tout se battre en fond de classement avec des formations comme Luton Town (avec Thomas Kaminski), Sheffield United, Bournemouth et même Everton (avec Amadou Onana), dont le mercato laisse pour le moment à désirer (Danjuma et Young). L’emballement du titre la saison dernière pourrait néanmoins pousser Burnley à rapidement enchaîner des victoires et prendre confiance. L’expérience de Vincent Kompany – même s’il découvre la Premier League en tant que manager – fera le reste.

Combien de buts marquera Haaland ?

Fera-t-il mieux que ses 36 réalisations en championnat la saison dernière ? Difficile, mais pas impossible. D’autant que Pep Guardiola semble désormais avoir trouvé le schéma tactique idéal pour mettre le Norvégien en valeur. Et même s’il est passé à côté du Community Shield, Haaland devrait rapidement reprendre son rythme de croisière pour terminer facilement meilleur buteur de Premier League. Mais vu le niveau déjà atteint par Julian Alvarez, il ne serait pas étonnant de voir Haaland plus régulièrement reposé en championnat pour le garder en forme en Ligue des champions.

Vincent Kompany va découvrir la Premier League en tant que coach ce vendredi contre Manchester City.

Ligue 1

Le PSG sera-t-il encore intouchable ?

Kylian Mbappé (29 buts) va partir et Neymar (13) pourrait aussi s’en aller, alors que Messi (16) est déjà loin de la France. C’est donc toute l’attaque qui est à refaire pour Luis Enrique qui devra faire oublier un trio à 58 buts en Ligue 1 la saison dernière. Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé prendront le relais, avec probablement moins de talent mais davantage de modestie. Bien évidemment, le PSG sera le grand favori à sa succession, mais attention à certains de ses adversaires qui se sont bien renforcés. L’OM en premier : Aubameyang, Ndiaye, Kondogbia, Sarr ou Lodi sont arrivés. En revanche, il sera difficile pour le RC Lens d’encore jouer les premiers rôles, vu les départs importants (Fofana, Openda) et les forces qui seront laissées en Ligue des champions. Rennes, Nice ou Monaco joueront plutôt une place dans le top 4.

Will Still va-t-il encore surprendre ?

Toutes les formations de Ligue 1 sont désormais prévenues : le Stade de Reims est capable de renverser des montagnes. Même si Will Still ne pourra plus compter sur l’effet de surprise, le recrutement devrait compenser et permettre de jouer pour une place européenne : Teuma, Okumu, Salama ou Diakité sont arrivés. “Il est temps que le club passe un cap et puisse aller titiller des équipes comme Rennes ou Lille, confiait l’entraîneur belge de 30 ans le mois dernier. Mais il faudra se donner les moyens de nos objectifs. Personnellement, je sais que les attentes seront grandes autour de moi. Mais j’aurai beau gesticuler comme un malade le long de la ligne de touche, ce seront les joueurs qui devront faire la différence.”

C'est la saison de la confirmation pour Will Still à Reims. ©AFP or licensors

Qu’attendre des Belges ?

Ils sont actuellement neuf. Mais certains pourraient encore s’en aller avant la fin du mercato (Doku, Matazo ou Sels). Les joueurs du Stade de Reims (De Smedt, Busi et Foket) resteront des éléments importants de l’équipe de Will Still qui visera au moins le top 8. Arthur Theate et Jérémy Doku devront confirmer pour porter Rennes vers les places européennes. Eliot Matazo espère enfin devenir un cadre de Monaco sous Adi Hütter, même si un départ n’est pas exclu. Comme Matz Sels, qui compte sur son nouveau coach Patrick Vieira pour rapidement éloigner Strasbourg de la zone rouge de cette Ligue 1 nouvelle mouture (18 équipes au lieu de 20). Avec Clermont, Maximiliano Caufriez devrait être un titulaire régulier dans la lutte pour le maintien. Enfin, le jeune Ayanda Sishuba (18 ans) tentera de prendre du temps de jeu à Lens.

Qui succédera à Mbappé ?

Le meilleur buteur des quatre dernières saisons (18, 27, 28 et 29) est poussé vers la sortie. Difficile pour les autres attaquants du championnat de rivaliser avec ses chiffres, mais Alexandre Lacazette (Lyon), Gonçalo Ramos (PSG), Amine Gouiri (Rennes), Terem Moffi (Nice), Elye Wahi (Montpellier) ou Habib Diallo (Strasbourg) devraient bien figurer. Jonathan David (Lille) devrait, quant à lui, s’en aller avant la fin du mercato.