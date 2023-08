Liverpool dépassé pour le transfert de Roméo Lavia ? Chelsea fait monter les enchères

Et cette stratégie pourrait payer au vu des dernières informations. Selon Fabrizio Romano, Chelsea aurait fait une proposition officielle de 48M£, soit environ 55,5M €. Le jeu des enchères pourrait donc bien prendre un tournant et forcer Liverpool à payer ces fameux 58M €, voire plus. Du côté des Blues, il faudra aussi surveiller les négociations concernant Moise Caicedo que le club veut faire venir mais Brighton attend un véritable pont d’or pour le laisser partir. L’avenir de l’Équatorien pourrait donc avoir son impact. À moins que les Londoniens ne souhaitent enrôler les deux.

