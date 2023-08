Rejeté par les tifosi et bloqué par Vlahovic : quelles sont les autres options pour Lukaku ?

La première vient de Chelsea, qui souhaite le vendre 40 millions d' € mais qui ne serait plus enclin à marcher dans le deal proposé par la Juventus. À savoir un échange avec Dusan Vlahovic en payant 40 millions d' € supplémentaires pour le Serbe. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, les Blues n’ont pas l’intention de payer une telle somme pour un attaquant qui n’est pas forcément souhaité. Ils préféreraient vendre Lukaku sans inclure Vlahovic, même si les négociations ne sont pas encore enterrées.

Deuxième problème : l’accueil qui sera réservé à Lukaku à Turin. Les supporters bianconeri ne veulent pas de Lukaku et ils le font comprendre. Après avoir arboré des banderoles anti-Lukaku la semaine dernière, les tifosi sont allés un cran plus loin. Lors d’un match d’entraînement, des centaines d’entre eux ont envahi le terrain pour entonner : “Nous ne voulons pas de Lukaku.”

À lire aussi

La Juve encore possible ?

Dans ces conditions, et en se rappelant comment il a été traité par les supporters de la Juve en mai dernier (cris racistes, insultes…), on imagine encore moins Big Rom rejoindre la Vieille Dame. Pourtant, le club continuera à négocier en sachant que l’opération (vendre Vlahovic et acheter Lukaku) est jugée importante pour les finances du club.

En demi-finale de Coupe d'Italie, Lukaku a dû faire face à l'épisode des chants racistes. ©LaPresse

Même si l’équipe pourrait perdre aux changes sur le long terme entre un buteur de 30 ans et un autre de 23 ans, la plus-value espérée de 40 millions d' € est nécessaire pour la balance budgétaire du club qui sera privé de compétition européenne cette saison. Par ailleurs, Lukaku pourrait passer au-dessus de la haine des supporters piémontais en brillant sur le terrain, comme il a dû le faire lors de son retour à l’Inter.

À lire aussi

Et les autres options ?

Pour son bien-être personnel et pour sa future intégration, l’ancien Anderlechtois ferait toutefois bien de tourner le dos à l’Italie afin de repartir sur des bases plus saines. Les alternatives ne sont malheureusement pas légion, surtout vu les critères nécessaires. Son potentiel nouveau prétendant doit être capable de payer 40 millions d' € et d’assumer son salaire (12 M €/an) ; doit avoir besoin d’un nouveau buteur ; et doit être entraîné par un amateur de son profil. La liste est donc restreinte.

La destination la plus évidente serait l’Arabie saoudite, où plusieurs clubs seraient prêts à proposer un contrat très juteux tout en répondant sans broncher aux exigences de Chelsea. Le joueur aurait déjà refusé une offre mais l’évolution de la situation pourrait bien l’amener à devoir reconsidérer la chose, à défaut de mieux.

Mais si la porte menant à la Juventus venait à se fermer, l’agent du joueur se tournerait d’abord vers un autre grand d’Europe, en sachant que le mercato saoudien ne se clôture que le 20 septembre et qu’il serait encore temps d’y négocier par la suite. Beaucoup de clubs sont déjà servis en matière de numéro 9, mais plusieurs scénarios pourraient se dégager.

À lire aussi

Un peu de fiction…

Nous entrons ici dans des projections très hypothétiques, voire fictionnelles. En cas de départ d’Harry Kane vers le Bayern (les deux clubs ont trouvé un accord ce jeudi), Tottenham aurait les liquidités pour se tourner vers Lukaku et le ramener à Londres, une ville qu’il apprécie. Mais en cas d’échec pour Kane (ce qui est très peu probable), c’est le Bayern qui pourrait tenter le coup, même si Vlahovic serait la première solution de repli.

À lire aussi

Même extrapolation avec le Real Madrid et l’Atletico. Les Merengues ont besoin d’un attaquant et Lukaku pourrait être une option de dernière minute si le transfert de Kylian Mbappé venait à tomber à l'eau, même si le Belge ne possède pas vraiment le profil recherché par Carlo Ancelotti. Les Colchoneros pourraient aussi s’intéresser à lui si Alvaro Morata, cité à l’Inter et la Roma, venait à s’en aller en sachant qu’il leur faudrait alors un nouveau buteur.

Il reste aussi l’idée d’un retour en arrière… à Everton, qui aurait bien besoin d’un bon attaquant et où Lukaku retrouverait assurément l’amour des fans. Les Toffees devraient toutefois vendre des joueurs pour se permettre une telle folie. Bref, différentes pistes pourraient se créer mais l'idée actuelle de Lukaku reste de signer à la Juventus.