À VOO les p’tits Anglais : comme chaque saison, la Premier League se dégustera sur les antennes de VOOsport World

Serge Radermachers, qui peut détrôner Manchester City ?

”La Premier League est un championnat que se joue à vingt équipes, et à la fin, c’est City qui gagne. Cette saison, ce sera sans doute encore tout le monde derrière les hommes de Guardiola, d’autant qu’ils peuvent entrer dans l’histoire en alignant un 4e titre. Mais attention, quand on a décroché toutes les étoiles, il est parfois compliqué de garder la motivation. En plus, City a perdu deux joueurs importants, avec Mahrez et Gündogan. Mais Guardiola a encore renforcé sa défense, avec Gvardiol. C’est fou comme le Catalan est amoureux des défenseurs : il en a acheté pour 400 millions depuis qu’il est à City…”

Il y a bien un club qui va “chatouiller” les Citizens…

”Est-ce qu’Arsenal va cette fois tenir jusqu’au bout, sans craquer ? Les Gunners se sont bien renforcés. La déception et l’expérience du titre perdu en 2023 vont les aider. Et ils ont montré lors du Community Shield, que ça pouvait être très équilibré avec City…”

Parti pour un duel, donc ?

”Moi, j’espère une lutte à quatre. Car Manchester United va entamer sa deuxième saison avec ten Haag, et devrait donc être encore meilleur. Le club a en plus bien transféré, avec Mount notamment… Et parce que Liverpool va vouloir gommer sa décevante 5e place de 2023. Les Reds doivent retrouver le top 4 et la Ligue des champions. Klopp peut reprendre son rythme : son équipe a bien terminé la saison, et a réalisé des transferts intéressants. Pour le coach allemand, sa neuvième saison à Anfield sera celle de la vérité.”

guillement "Chelsea, ça reste une gare de triage au niveau des transferts."

Vous n’avez pas cité Chelsea ou Tottenham…

”Car je n’y crois pas trop. Chelsea, ça reste une gare de triage au niveau des transferts. Pochettino peut apporter un plus, mais il n’a pas le droit à l’erreur car il est attendu au tournant par les supporters à cause de son étiquette ‘Tottenham’. Les Blues ont perdu 16 fois en Premier League la saison dernière, c’était catastrophique ! Je ne suis pas super optimiste, d’autant qu’ils ont perdu quelques cadres, même s’ils étaient obligés de vendre après avoir acheté à tort et à travers. Un mystère, pour moi, leur politique sportive. Pour Tottenham, il faudra voir quelle impulsion va pouvoir donner le nouvel entraîneur. Ce sera peut-être compliqué pour lui au début, d’autant que le cas Kane va polluer ses premiers pas…”

Des surprises en vue ?

”Je suis surtout impatient de voir comment celles de la saison dernière vont se comporter. Newcastle, 4e, est-il capable de maintenir ce rythme-là ? Brighton et Villa vont-ils confirmer ? Youri Tielemans a fait un bon choix. La fin de son contrat à Leicester fut compliquée, difficile à vivre. Il n’était pas encore prêt pour le top, la preuve : s’il a choisi Aston Villa, c’est qu’il n’avait pas meilleure proposition. Mais le Diable peut encore progresser, avec un des meilleurs coachs de Premier League (Unai Emery). Et les Villans seront en plus, pour moi, l’un des favoris de la Conference League…”

VOO mettra les Belges de Premier League en exergue…

”Évidemment. Et la bonne nouvelle, c’est le retour de Vincent Kompany. Ce que le Bruxellois a réalisé avec Burnley en Championship, c’est fantastique : 3 défaites en 46 matchs dans un championnat tellement compliqué, c’est fort. En changeant l’ADN de l’équipe, en plus, fini le kick and rush… Avoir pour la première fois un coach belge en Premier League, d’autant que le gars a marqué l’histoire de ce championnat, c’est excitant…”

Cette saison, la Premier League a promis de mieux comptabiliser les arrêts de jeu, et d’augmenter le temps additionnel en conséquence. Vous aurez donc plus de temps de jeu effectif à commenter. Vous avez pensé à demander une augmentation ?

(sourire) “Non, mais c’est une bonne idée… Sérieusement, si ça peut empêcher les simulations et les pertes de temps intempestives, je suis pour. On verra à l’usage…”

Quel club êtes-vous impatient de commenter ?

”Luton Town ! Cette équipe que tout le monde désigne comme descendant certain, ce stade d’un autre temps, cette ambiance qui nous replonge dans le foot anglais des années 70-80… J’A-DO-RE !”

