Caicedo, Lavia, hold-up, vengeance et pétage de plombs historique : c'est la guerre entre Liverpool et Chelsea

L’histoire a débuté dès le mois de mai, lorsque Chelsea a jeté son dévolu sur Moises Caicedo (21 ans), que Brighton ne souhaitait pas vendre, plutôt que Roméo Lavia (19), que Southampton acceptait de laisser partir à 58 millions d’euros. D’intenses négociations ont ainsi débuté entre les Blues et les Seagulls pour l'Equatorien jugé comme le futur milieu défensif star de Premier League.

À lire aussi

Des longues négociations

Au fil du mois semaines, les Londoniens ont envoyé plusieurs offres à Brighton. Jusqu’à la dernière, il y a quelques jours, à hauteur de 93 millions d’euros. Impossible toutefois de faire flancher le père protecteur qui réclamait au moins 115 millions d’euros pour laisser filer sa fillette chérie dans les bras de son courtisan.

En parallèle, Liverpool a vécu le même scénario pour sa dulcinée, Roméo Lavia. Trois offres, dont la dernière à 52 millions d’euros il y a quelques jours, pour tenter de convaincre Southampton de le laisser partir. Mais les Saints ne voulaient rien entendre sans les 58 millions demandés. C’est alors que la situation est partie en vrille.

Moises Caicedo pourrait Alexis MacAllister à Liverpool. ©AFP or licensors

Puis les 133 millions

Incapable de trouver un terrain d’entente pour Caicedo, Chelsea s’est tourné discrètement vers la deuxième plus jolie fille du lycée, beaucoup moins chère, pour à la fois mettre la pression sur Brighton et voler la cible de son concurrent. Une offre de 56 millions d’euros (+ bonus) a ainsi été faite à Southampton pour Roméo Lavia. Ce qui a eu le don de rendre dingue Liverpool, qui lui faisait la cour depuis plusieurs semaines.

À lire aussi

Plutôt que d’entrer dans le jeu de la surenchère avec les Londoniens, les Reds – qui ont déjà dépensé 112 millions pour deux médians (MacAllister et Szoboszlai) – ont ainsi tout balancé pour foncer sur la plus jolie fille du lycée. Avec une seule offre impossible à refuser : 133 millions d’euros ! Et voilà Caicedo en passe de devenir le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League, devant les 117 millions dépensés par Arsenal pour Declan Rice plus tôt cet été.

guillement "Nous ne nous attendions pas à ce qu’il se passe quelque chose comme ça cet été. Puis c’est arrivé.”

”Nous avons un accord sur le montant. Nous verrons ce que cela signifie. Nous ne sommes pas un club avec des ressources infinies et nous ne nous attendions pas à ce qu’il se passe quelque chose comme ça cet été. Puis c’est arrivé", a souri Jürgen Klopp devant la presse ce vendredi matin.

Sauf que le joueur n'est pas de cet avis... L'Equatorien, qui avait trouvé un accord verbal avec Chelsea depuis un moment, est déterminé à tenir sa parole. Il espère désormais que les Blues répliqueront à l'offre des Reds. Pendant ce temps, Roméo Lavia se dit qu'il ne servira que de plan B au perdant de cet incroyable saga. Et comme si le destin voulait encore les confronter, Liverpool entame son championnat ce dimanche… à Chelsea. Mais sans les deux jolies filles...