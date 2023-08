La Premier League à la recherche du temps perdu

À lire aussi

Une étude réalisée par la société de stats Opta a montré que, la saison passée, le ballon roulait en moyenne moins de 55 minutes par match de Premier League. Les rencontres de Newcastle, quatrième, affichaient même un temps de jeu effectif de 51 minutes 15 secondes. Un peu plus qu’une grosse mi-temps…

Le temps de jeu effectif de chaque équipe de Premier League en 2022-2023. ©Opta

Allonger le temps de jeu, prolongera (ou pas…) le plaisir des spectateurs et des téléspectateurs. Les diffuseurs en auront donc plus pour leur argent, même s’il leur faudra tactiquement s’adapter : avec l’enchaînement des matchs sur le petit écran, les transitions plus courtes ou pires inexistantes (un match qui se termine après le début du suivant), seront parfois “rock and roll”, surtout quand il faut en plus caser les “réclames”. Mais là n’est pas l’effet recherché par cette “recommandation”…

L’un des bienfaits de l’introduction de l’assistance vidéo (oui, la VAR n’a pas que des défauts…) est la diminution des grotesques simulations, pour obtenir un penalty ou une exclusion. Une meilleure gestion du temps de jeu vise aussi à traquer les fraudes de jeu en diminuant le temps perdu par filouterie. Dans un football anglais ancré, plus qu’un autre, dans ses traditions où la tricherie est, plus qu’ailleurs, considérée comme péché véniel.

Le problème est que la Premier League, comme la Liga ou la Serie A, invite toujours vingt clubs à la table de ses hostilités, malgré les recommandations, notamment de la Fifa, qui préconisent une jauge de dix-huit au maximum. La Ligue 1 française vient, elle, de réduire sa voilure. Et que les cadences infernales obligent déjà les footballeurs d’outre-Manche à se les retrousser, pour trimer. Les principaux acteurs ont donc accueilli cette “réforme temporelle” avec le rictus d’une caissière d’Harrods qui voit un client entrer dans son magasin, en se faufilant entre les portes qui se ferment définitivement, un soir de Boxing Day. D’autant qu’en fin de saison se profile pour certains un Euro 2024, voire des JO (les coachs de PL remercient Olympe de ne pas convier l’Angleterre, pourtant championne d’Europe U21, à son tournoi de foot parisien, puisque pour prendre l’Eurostar, les sportifs de Sa Majesté doivent porter le survêtement de la Grande-Bretagne, désunie en football).

La saison dernière, Manchester City, pour réaliser son triplé (C1, PL et Cup), a dû se farcir 61 rencontres officielles (38 de PL, 1 Community Shield, 13 de C1, 6 de FA Cup, 3 d’EFL Cup), entrecoupées, pour certains, d’un Mondial au Qatar. Certes, les clubs anglais, généreusement arrosés par des droits télés démesurés, ont la capacité de s’offrir des noyaux fournis, en quantité et en qualité, pour appréhender leurs travaux herculéens. Mais la cadence est déjà trop soutenue.

Si l’ajustement du temps additionnel allonge le temps de jeu effectif de six minutes en moyenne à chaque match (disons trois minutes à chaque mi-temps ?), City, s’il réédite son parcours 2022-2023, jouera virtuellement quatre matchs de plus (366 minutes) sur sa saison. Alors que Guardiola et ses forçats devront se farcir une Supercoupe d’Europe (mercredi à Athènes contre Séville) et un Mondial des clubs (fin décembre en Arabie saoudite, “of course”) en plus…

Travailler plus pour gagner moins… de trophées ? Un risque. Calculé ?