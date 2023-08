Les managers de la Premier League 2023-2024 : le 1er Belge et le 1er Australien, 4 néophytes dont un miraculé, et un papy

En attendant, vingt clubs sont en lice pour la couronne 2024. À leur tête, vingt managers qui espèrent tous atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés, et être toujours en poste le 19 mai prochain. Avec, comme chaque saison, des nouveaux visages, des changements et des valeurs sûres…

guillement "L'histoire des Blues, c’est de gagner, et d’être au sommet."

Quatres changements de T1 : Chelsea, Tottenham, Wolverhampton et Bournemouth

Quatre clubs entament la saison avec un coach différent de celui qui a bouclé 2022-2023.

À Chelsea, Mauricio Pochettino, 256 matchs de Premier League sur son CV (202 avec Tottenham, 54 avec Southampton), revient en Angleterre après son expérience parisienne mitigée, et une nouvelle période de déconnexion. L’entraîneur argentin, qui avait déjà éprouvé le besoin de souffler après son limogeage des Spurs, a pris une saison sabbatique après la fin de son aventure au PSG. Une pause bienvenue pour entamer le difficile chantier de reconstruction des Blues. “Chelsea, c’est l’un des plus grands clubs du monde, a confié Pochettino lors de la reprise des entraînements. Et nous voulons redonner du bonheur à ce monument du football. Tous les clubs connaissent des hauts, et des bas. Mais l’histoire des Blues, c’est de gagner, et d’être au sommet.” Donc gagner des titres. Et le nouveau manager des Londoniens en a enfin conquis à Paris (une Ligue 1, une Coupe de France et un Trophée des champions), après sa vierge période anglaise, malgré des succès d’estime à Tottenham…

Mauricio Pochettino donne des instructions à Ben Chilwell. Pour ramener Chelsea au sommet? ©2023 Getty Images

Clubs ayant changés le plus de coachs ©IPM Graphics

L’Australie et la… Belgique, deux nouvelles nationalités

Des Spurs qui, depuis le départ de Pochettino, cherchent une stabilité managériale. Pour tenter d’y parvenir, ils ont donné les clés de la maison à un néophyte, Ange Postecoglou, un Australien né en Grèce qui a brillé avec le Celtic Glasgow. Ce dimanche à Brentford, l’ancien sélectionneur des Socceroos, deviendra le premier Aussie à coacher en Premier League. Une 27e nationalité différente dans la liste des entraîneurs de PL. Que la Belgique a intégré aussi depuis ce vendredi. Grâce à Vincent Kompany, premier T1 noir-jaune-rouge du championnat anglais, entré dans l’histoire avec Burnley.

Les Espagnols chatouillent les Britanniques

Wolverhampton a décidé de se séparer de son entraîneur Julen Lopetegui peu avant le début du championnat. L’Espagnol de 56 ans avait a réussi à maintenir l’équipe en Premier League, mais il ne débutera donc pas le nouveau championnat. Lopetegui n’était pas d’accord avec la politique de transferts du club. Gary O’Neil le remplace, et reste en Premier League après avoir sauvé Bournemouth d’où il avait été démis.

Pour espérer que la sauce “cherries” prenne mieux que la saison dernière, le 15e de 2002-2023 avait en effet misé sur un produit à la mode, qui fait recette en Angleterre : un entraîneur espagnol. Ce samedi contre West Ham, Andoni Iraola sera le 15e technicien venu du pays de Cervantes à s’asseoir sur un banc de Premier League. L’Espagne fait désormais mieux que l’Italie (14), et mène seule le peloton des “étrangers”, devancée seulement par l’Angleterre (130) et l’Écosse (36).

Nationalités des entraîneurs ©IPM Graphics

guillement "Je me suis imprégné de la philosophie de jeu de Bielsa."

Longtemps cité à Marseille, Andoni Iraola était tenté par l’exil. Le Basque de 41 ans, ancien défenseur de l’Athletic Bilbao, a brillé aux commandes du Rayo Vallecano, qu’il a fait revenir en Liga, en 2021, avant de permettre aux “Franjirrojos” de vivre deux saisons, tranquilles et convaincantes (12e puis 11e). Vivre une campagne sans devoir lutter pour sa survie, tel est le désir des dirigeants de Bournemouth, qui ont proposé un contrat de deux ans à ce disciple de Marcelo Bielsa, qui, à Bilbao, a joué sous les ordres de l’Argentin pendant deux ans. “Une chance, sourit Iraola. Il a une autre vision du football. J’utilise beaucoup d’exercices que j’ai appris de lui, et je me suis imprégné de sa philosophie de jeu, notamment au niveau du ‘désordre offensif’…”

Andoni Iraola, nouveau manager de Bournemouth. ©PA Wire/PA Images

Le 4e néophyte est un miraculé

Iraola, Postecoglou et Kompany ne sont pas les seuls nouveaux coachs à faire leur entrée en Premier League. Le Gallois Rob Edwards va, à 40 ans, découvrir l’élite, à la tête de l’attraction du championnat : Luton Town. Promu après une finale des playoffs de Championship épique contre Coventry, le petit club du Bedfordshire va découvrir pour la première fois de son histoire la crème anglaise. Un conte de fées aussi pour le coach, viré puis promu : entraîneur de Watford en début de saison dernière, Rob Edwards avait été licencié fin septembre 2022 après un piètre 5 points sur 18. Il avait retrouvé un job à Luton en novembre, quand le club remercia Nathan Jones, et a mené les Hatters en Premier League ! Edwards aux mains d’argent, le miraculé…

Du plus jeune au plus vieux, le Roy a plus du double du Prince

Ces nouveaux venus vont apporter un vent de fraîcheur sur la Premier League, même si la bataille d’Angleterre sera sans doute menée par les managers établis. Comme Pep Guardiola, qui a entamé sa 8e saison à City, ou Jürgen Klopp, qui est arrivé quelques mois auparavant à Liverpool (octobre 2015). L’Allemand des Reds est le manager qui est en poste depuis le plus longtemps, en Premier League. Mais pas le plus vieux, malgré ses 56 ans. David Moyes (West Ham), 60 ans depuis avril, est lui aussi battu. Et de loin. Le patriarche se nomme Hodgson, 76 ans depuis mercredi. Le Roy a plus du double du Prince Kompany (37), le plus jeune T1 ! Après sa mission sauvetage réussie à Crystal Palace, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre a accepté de rempiler à la tête des Eagles. “Je sais quel effectif fantastique nous avons ici. Un excellent mélange de jeunesse et de potentiel, aux côtés de joueurs expérimentés. J’avais très envie de continuer avec eux”, a confié Roy Hodgson, l’homme aux 392 matchs coachés en Premier League.

Roy Hodgson continue sa mission à Crystal Palace. ©AFP or licensors

Mention enfin à Paul Heckingbottom, qui était un coach intérimaire en Premier League à la tête de Sheffield United en fin de saison 2020-2021, lors de 10 derniers matchs compliqués (sept défaites et trois succès) qui avaient scellé la relégation des Blades. Mais qui a malgré tout été rappelé à la tête de l’équipe en Championship quelques mois plus tard, quand Slavisa Jokanovic fit long feu, et qui a réussi son opération ascenseur, pour s’offrir une deuxième chance en Premier League.