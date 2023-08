Premier League : avec Manchester City, Pep Guardiola veut continuer sa collection

Le plus grand entraîneur de Premier League de tous les temps ?

Avec cinq titres remportés lors des six dernières saisons, Guardiola est désormais confortablement installé sur la deuxième marche du podium des managers les plus titrés depuis la création de la Premier League (1992). Le Catalan a gagné deux PL de plus que José Mourinho et Arsène Wenger (3). Mais il est encore loin du record, peut-être inaccessible, de Sir Alex Ferguson, treize fois sacrés avec Manchester United, qu’il a coaché de novembre 1986 à juin 2013.

Et dans la longue histoire du championnat d’Angleterre (première édition en 1888), Guardiola est aussi devancé par l’Écossais George Ramsay et l’Anglais Bob Paisley, six fois sacrés.

Les entraîneurs les plus titrés de Premier League (depuis 1992)

1. Alex Ferguson (Éco) > 13 (Manchester United 1993, 94, 96, 97, 99, 2000, 01, 03, 07, 08, 09, 11, 13)

2. Pep Guardiola (Esp) > 5 (Manchester City 2018, 19, 21, 22, 23)

3. Arsène Wenger (Fra) > 3 (Arsenal 1998, 2002, 04)

. José Mourinho (Por) > 3 (Chelsea 2005, 06, 15)

Les entraîneurs les plus titrés du championnat d’Angleterre (depuis 1888)

1. Alex Ferguson (Éco) > 13 (Manchester United 1993, 94, 96, 97, 99, 2000, 01, 03, 07, 08, 09, 11, 13)

2. George Ramsay (Éco) > 6 (Aston Villa 1894, 96, 97, 99, 1900, 1910)

. Bob Paisley (Ang) > 6 (Liverpool 1976, 77, 79, 80, 82, 83)

4. Pep Guardiola (Esp) > 5 (Manchester City 2018, 19, 21, 22, 23)

. Tom Watson (Ang) > 5 (Sunderland 1892, 93 + Liverpool 1895, 1901, 06)

. Matt Busby (Éco) > 5 (Manchester United 1952, 56, 57, 65, 67)

Pep Guardiola embrasse la Ligue des champions qu'il a enfin gagnée avec Manchester City en 2023. ©AFP or licensors

Objectif “quatre à la suite”

Depuis mai dernier, Guardiola a pourtant déjà égalé un record de Ferguson, qui était le seul entraîneur de l’histoire à avoir remporté trois titres d’affilée. Le manager écossais a réalisé un “double triple” avec Manchester United, une première fois de 1999 à 2001 et une seconde de 2007 à 2009. Arsène Wenger, avec Arsenal en 2002, et Carlo Ancelotti, avec Chelsea en 2010, avaient empêché Sir Alex de réaliser le quadruplé. City ambitionne un “quatre à la suite” historique cette saison, que Guardiola a connu avec le Barça, comme joueur (de 1991 à 1994) mais pas comme entraîneur : champion en 2009, 2010 et 2011, il s’était fait chiper la Liga par le Real de… Mourinho en 2012, malgré un Messi stratosphérique (50 buts marqués).

L’avenir, ici ou ailleurs

À 52 ans, Guardiola a encore le temps de rattraper Ferguson, qui avait 71 ans quand il prit sa retraite, après 26 ans à la tête des Red Devils. Le contrat du Catalan à l’Etihad Stadium court jusqu’en juin 2025. Mais après la conquête du Graal européen en fin de saison dernière, certains médias britanniques ont confié que le manager de City envisageait désormais de quitter l’Angleterre au terme de son bail. Non plus pour coacher en Italie, et assouvir son ambition de gagner les quatre grands championnats européens, mais plutôt pour s’asseoir sur le banc d’une équipe nationale…

”Je me sens bien ici. J’ai tout ce dont j’ai besoin pour faire mon travail du mieux possible. Dès le premier jour, j’ai ressenti quelque chose de spécial en étant ici. Je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit”, avait confié Guardiola lors de sa prolongation, en novembre dernier. Mais malgré un salaire royal (24,5 millions d’euros par saison), il a aussi évoqué la possibilité d’un jour s’envoler vers d’autres cieux : “Je ne resterai pas aussi longtemps que Ferguson (à ManU) ou Wenger (à Arsenal). Un contrat, ce n’est qu’un morceau de papier. Dès que je sentirai que quelque chose ne va pas, qu’on est fatigué l’un de l’autre, je partirai. Au final, seuls les résultats comptent…”

En 2021, dans un entretien à ESPN Brésil, Pep avait déjà annoncé que : “Si une équipe nationale sera ma prochaine étape ? Oui.” Mais dans la même interview, il avait émis l’hypothèse de quitter City dès… 2023,“après sept ans à Manchester City” car il pensait “faire une pause, m’arrêter un moment, voir ce que nous avons fait. J’aimerais entraîner une équipe nationale…”

Guardiola a pourtant entamé ce vendredi soir à Burnley sa huitième saison sur le banc de Manchester City. Son 414e match dans la peau de manager des Skyblues. Pour continuer sa moisson de trophées…

Les clubs de Premier League 2023-2024 ©IPM Graphics

Sept ans après ses débuts contre le Sunderland de David Moyes (un succès 2-1 le 13 août 2016, avec une possession de 77 %), Guardiola a entamé sa huitième saison en Premier League. Deux joueurs actuels étaient déjà dans le noyau A lors de la saison 2016-2017 : John Stones, arrivé cet été-là d’Everton, et Kevin De Bruyne, débarqué un an plus tôt, en 2015, de Wolfsbourg.

La première équipe de City alignée par Guardiola, le 13 août 2016 contre Sunderland (victoire 2-1) : Caballero, Sagna, Stones, Kolarov, Clichy (80e Iheanacho), Fernandinho, David Silva (64e Delph), De Bruyne, Nolito (58e Navas), Agüero. Kompany connut une saison compliquée : entre blessures à l’aine et au genou, le défenseur des Diables ne joua que onze matchs de Premier League cette saison-là.

Les buts : 4e Agüero (1-0), 71e Defoe (1-1), 87e NcNair csc (2-1).

Les records de Guardiola avec City en Premier League