À la découverte de Luton Town, le promu le plus atypique de Premier League : “Tu as les genoux dans les oreilles quand tu es en tribune là-bas”

Le stade de Luton Town.

Brighton devra patienter avant de découvrir l’attraction de l’année en Premier League mais les joueurs de West Ham habitués à leur luxueux et moderne Stade olympique risquent de faire une drôle de tête lorsqu’ils seront les premiers à étrenner les vestiaires poussiéreux et archaïques de la petite enceinte de 10 000 personnes où évolue Luton Town depuis 1905.

”Déjà il y a vingt ans, ça paraissait dépassé, se marre Cédric Berthelin, ancien portier de Luton Town entre septembre et janvier 2002. Les vestiaires sont tout petits à l’image du stade mais tout le monde chante là-bas. Pourtant, le confort est minimal. Je me souviens qu’avant de signer, j’avais assisté à un match. J’avais les genoux dans les oreilles. Les tribunes sont très basses; ce sont des strapontins en bois. Tu es serré et tu n’as pas de place.”

Un stade collé aux maisons

Dans un monde du football superficiel, le charme de Kenilworth Road apportera du romantisme au championnat le plus riche du monde. Les images ont déjà fait le tour du monde. Celle de l’entrée de la tribune d’Oak Road qui se situe entre deux habitations. Des supporters qui doivent passer par le jardin des voisins pour accéder aux gradins. Un surréalisme incroyable qui ravit la flamme du foot à papa. “Il y a des maisons collées au stade. L’entrée est atypique mais je n’ai jamais pu passer par là car nous avions une autre entrée réservée pour les joueurs”, se souvient l’actuel entraîneur des gardiens de Charleroi.

Que les superstars de la Premier League se rassurent. Ils ne devraient pas utiliser cette voie pour gagner leurs vestiaires. “Haaland ne passera pas par cette entrée, s’est amusé Gary Sweet, le directeur général du club. Il passera par l’autre entrée de merde que nous avons. Il n’y a pas de grande entrée ici. Il faut l’accepter. Et nous le ferons. Les gens peuvent se moquer de nous, mais cela ne nous dérange pas. Nous avons la peau dure et, en fait, cela montre un peu de peur de la part des gens qui critiquent.”

De cette différence, le promu en a fait son atout surfant sur le buzz qui a accompagné leur montée sportive en juin dernier. “C’est la vraie vie, le vrai football. C’est l’histoire et la tradition qui se déroulent ici. Ce n’est pas un stade stérile. C’est vivant, c’est émouvant, c’est la joie et les larmes. Si vous ne pouvez pas l’accepter, c’est que vous n’aimez pas le football.”

Deux faillites en vingt ans

Difficile de lui donner tort. D’autant plus que les supporters ont dû entretenir cet amour du ballon rond au gré des péripéties qui ont traversé l’histoire du club. Luton, un club pas comme les autres comme a pu le constater Berthelin il y a deux décennies. “J’étais en fin de contrat à Lens. Je n’avais aucune opportunité et j’étais au chômage. Mon copain Franck Queudrue évoluait en Angleterre et son agent m’a proposé de venir faire un essai là-bas. Quand je suis arrivé, on était six gardiens à passer le test alors que l’effectif comportait déjà trois derniers remparts.”

Une sorte de Koh Lanta s’offre alors à l’ancien portier français qui finira par décrocher un contrat de… deux mois après trois semaines d’essais. Une gestion sportive hasardeuse de la part des dirigeants qui se paient cash dans les bureaux. “L’équipe était antépénultième en troisième division. On était au fond du trou. J’entre dans l’équipe et on enchaîne une série de six victoires et de deux nuls en dix matchs. Mon bail de deux mois expire et Joe Kinnear, le manager de l’époque, me propose un bon contrat de trois ans avec un excellent salaire. Je devais signer le samedi matin puis monter dans le bus pour aller jouer l’aprèm. La journée s’annonçait mémorable. Elle a tourné au cauchemar. Quand je suis arrivé, Joe m’a dit qu’on ne pouvait plus signer car la ligue leur avait interdit de recruter. Il m’a confié que le club aurait du mal à finir la saison. Juste après, mon épouse m’appelle et me demande si ça a été. Je lui ai dit que je prenais le TGV pour la rejoindre car je devais quitter l’hôtel directement et faire mes valises.”

Une autre faillite touche les “Hatters” en 2008. Tel un phénix, Luton plie souvent mais ne rompt jamais totalement. “C’est un club qui a des hauts et des bas avec des banqueroutes multiples. C’est un sacré parcours”, poursuit Berthelin. Un itinéraire tortueux qui a mis les nerfs des fans à rude épreuve. En 2008, la fédération leur inflige une pénalité de trente points pour des manquements aux règles financières. Cette sanction les plonge en D5. Les péripéties ne laissent jamais tranquille cette bourgade ouvrière de 180 000 habitants qui a réussi la prouesse d’envoyer 1/4 de la ville à Wembley en 2009 pour la finale de la EFL Trophy, une compétition qui réunit les équipes de troisième et quatrième divisions.

C’est que le club avait failli disparaître définitivement il y a quinze ans. Quand l’on est passé si proche du précipice, l’important est que le cœur continue de fonctionner. Et tant pis si votre place se situe au cinquième échelon. C’était encore le cas en 2014. La Premier League incarnait une utopie. Kailesh Karavadra a tout changé. Le “propriétaire” a su travailler intelligemment en tenant compte des erreurs du passé. Propriétaire entre guillemets car Luton présente la particularité d’appartenir à ses fans qui détiennent la moitié du capital à travers Luton Town Supporters Group.

Dans une Championship où les formations ont des budgets stratosphériques qui dépassent les 200 millions d’euros annuels, Luton détonne avec ses 31 millions de livres. Et dire que la promotion en Premier League rapporte à elle seule 195 millions. Des chiffres qui ne feront toutefois pas tourner la tête au nouveau venu qui n’a plus goûté aux joies de la première division depuis 31 ans.

Un mercato à la Belge

Sous les ordres de Rob Edwards, un jeune entraîneur de 40 ans broyé dans la lessiveuse irrespirable de Watford avant son expérience formidable à Luton, le club a gagné le droit de s’inviter dans la cour des grands avec un effectif où même le plus féru de football éprouverait des difficultés à citer cinq noms.

Malgré la manne d’argent qui va tomber sur ses comptes, l’équipe de la ville du Bedfordshire réalise un mercato sans folie où le fan de Pro League reconnaîtra d’anciens noms du championnat belge. Les ex-Brugeois Tahith Chong et Marvelous Nakamba sont venus renforcer le noyau au même titre que l’ancien Malinois Issa Kaboré. La semaine dernière, c’est Thomas Kaminski, le Diable rouge, qui a débarqué tout droit de Blackburn. “C’est mon ancien gardien. Je l’avais ramené à Courtrai, s’amuse Berthelin de ce joli clin d’œil du destin. Il ne m’a pas demandé conseil avant de signer à Luton mais je l’ai appelé et je l’ai félicité. Il va se régaler”

Ces nouveaux transfuges ont déjà savouré leur présentation au Nick Owen Lounge, un bar de supporters où se déroulent les conférences de presse. Un folklore local auquel il faudra profiter. Comme tous les jolis conte de fées, les belles histoires ont une fin. L’accession à la Premier League risque de professionnaliser le club et de gommer ces sympathiques particularités.

Un nouveau stade s’érige d’ailleurs déjà à quelques kilomètres de l’actuel. Et pour ceux qui aimeraient profiter de Kenilworth Road, le temps est compté tout comme les billets. Les 10 000 places affichent quasiment complets. “J’aimerais bien aller voir Thomas. Ce serait sympa”, conclut Berthelin. Que le Nordiste profite, il risque bien d’être l’un des seuls chanceux avec les différents joueurs de Premier League à (re) découvrir ce stade. Avant qu’une nouvelle page se tourne mais, en attendant, il suffit juste de profiter d’un club pas (encore) comme les autres.