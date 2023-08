Avec Harry Kane, la nouvelle attraction d’Allemagne se nomme Loïs Openda

À lire aussi

Difficile d'imaginer l’attaquant anglais déjà porter la vareuse bavaroise du transfert le plus cher de l’été allemand. Non, la vraie nouvelle attraction de ce match se nomme Loïs Openda. Recrue offensive la plus chère de ce mercato en Bundesliga (avant que Kane ne soit officialisé) et deuxième joueur le plus coûteux de l’histoire de Leipzig (43 M €), le Diable rouge sera le petit nouveau sur qui tous les regards seront braqués.

guillement "Loïs est un joueur intelligent qui a déjà fait de grands progrès."

Ses performances durant la préparation présagent en tout cas une belle saison. Buteur dès son premier match amical face à l’Udinese, Openda a marqué les esprits une semaine plus tard avec un quadruplé, même si l’adversaire – Altglienicke – était une modeste équipe de D4 allemande. Il a toutefois récidivé trois jours plus tard avec un doublé contre Las Palmas, formation de Liga. Soit un total de sept buts.

L’ancien Lensois devrait logiquement être titulaire ce samedi soir à l’Allianz Arena, même si tout n’est pas encore parfait. “Il pose beaucoup de questions, il est donc clair que certaines choses sont nouvelles pour lui, a commenté son coach Marco Rose ce vendredi. Son rôle d’attaquant à Lens était assez similaire, mais nous avons ici un système de jeu et une liste d’exigences différents. Il jouait seul en pointe à Lens, mais est plutôt à deux ici. Ce ne sont que des détails mineurs qui doivent être discutés. Mais Loïs est un joueur intelligent qui a déjà fait de grands progrès.”

