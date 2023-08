Le titre sinon rien pour Arsenal : “Nous avons levé un bouclier mental face à Manchester City”

Après ce demi-échec, les dirigeants ont mis le paquet cet été. Club le plus dépensier au monde devant Al-Hilal et le PSG, Arsenal ne se cache plus : il veut redevenir le plus grand club d’Angleterre. Et ses propriétaires font tout pour y parvenir avec Declan Rice, Kai Havertz et Jurrien Timber. Voilà les trois noms qui ont déjà renforcé les Gunners cet été. Des joueurs ciblés à des postes clés qui ont notamment permis de remporter le premier trophée de la saison, contre City. Tout un symbole.

Declan Rice doit amener du leadership

Declan Rice (Arsenal). ©AFP or licensors

Acheté pour 116 millions d’euros à West Ham, Declan Rice est l’achat le plus onéreux de Premier League. Le milieu de terrain aura un rôle crucial pour Mikel Arteta. Déjà, il doit compenser les blessures répétées de l’indispensable Thomas Partey. Lorsqu’il est à 100 %, le Ghanéen est un indéboulonnable d’Arteta. Mais il est souvent sur le flanc. L’Anglais est tout le contraire de l’ex-bulldog de l’Atletico Madrid.

En cinq saisons, il n’a manqué que dix rencontres de Premier League dont uniquement six sur blessures. L’international, qui a aussi évolué pour l’Irlande avec les espoirs, est un roc. Mais c’est surtout un leader. Avec le départ de Xhaka pour Leverkusen, il aura pour mission de guider ce jeune groupe londonien vers un titre qui leur échappe depuis vingt ans. Des responsabilités importantes qui ne devraient pas lui poser trop de problèmes. Surtout lorsque l’on sait qu’il a déjà porté 89 fois le brassard de capitaine pour West Ham. “Declan apporte une qualité incontestable au club, a commencé Mikel Arteta en conférence de presse. Il a une grande expérience en Premier League à seulement 24 ans. Il a été capitaine d’une très bonne équipe de West Ham et, comme nous l’avons tous vu, il a récemment remporté un trophée européen. La responsabilité et le rôle qu’il a assumé ont été très impressionnants et nous sommes vraiment ravis qu’il se joigne à nous.”

Havertz pour revenir aux bases

Kai Havertz (Arsenal). ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Kai Havertz est peut-être le joueur recruté dont avait le moins besoin Mikel Arteta. Pourtant, l’Allemand est une demande de l’ex-disciple de Guardiola. C’est d’ailleurs l’Espagnol qui a remué ciel et terre pour le convaincre de ne pas opter pour le Bayern Munich. Comment ? S’il est parvenu à ses fins, c’est surtout à propos de la future utilisation du numéro 7 de la Mannschaft.

Depuis son transfert à Chelsea en septembre 2023, l’ex-pépite de Leverkusen a beaucoup évolué. Dans son pays natal, il avait explosé aux yeux du monde dans un rôle de numéro dix. Chez les Blues, il a glissé vers un rôle hybride de faux numéro neuf. Unique buteur en finale de Ligue des champions, il s’y est imposé sans broncher. Notamment grâce à un talent et une facilité technique bien au-delà de la moyenne.

”Certes, sa polyvalence est l’une de ses principales qualités, a expliqué Mikel Arteta après un doublé en préparation. Grâce à sa qualité et à sa taille, il nous apporte quelque chose de vraiment différent. Il va être très utile pour contrer un pressing grâce à sa technique. Pour le moment, il évolue au poste de milieu offensif et cela lui convient très bien. En fonction des matchs, nous pourrons l’utiliser autre part en cas de besoin.”

Quelle place pour Trossard ?

Leandro Trossard (Arsenal). ©2023 Getty Images

Initialement, on pourrait penser que l’arrivée de Havertz ne ferait pas les affaires de Leandro Trossard. Offensivement, les places sont très chères à Arsenal où il doit batailler avec le prodige Gabriel Martinelli. Depuis son arrivée, le joueur formé à Genk a oscillé entre le banc de touche et une place de titulaire. L’ex-joueur de Chelsea, le Brésilien et le Diable rouge partagent une même compétence : la polyvalence. Tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt dans l’axe, Trossardinho sait tout faire ou presque.

En vingt rencontres, il a connu autant de titularisations que d’entrées en jeu depuis son arrivée en janvier dernier. Il a surtout affolé les compteurs avec dix passes décisives en 930 minutes de jeu. Lors de la préparation, beaucoup d’observateurs se demandaient quelle place Arteta allait lui octroyer. Heureusement, Trossard est un homme de rendez-vous. Et il l’a encore prouvé contre le grand FC Barcelone avec un doublé dont il a le secret et le titre de MVP de la tournée américaine. “Il est arrivé dans une très bonne forme pour la présaison et c’est un joueur qui nous donne quelque chose de très différent des ailiers que nous avons, a expliqué Mikel Arteta. Il a une polyvalence et une capacité incroyable à jouer dans les positions. C’est super et ça sera bon pour sa confiance, c’est certain.”

L’Espagnol n’est pas le seul à être tombé sous le charme du Louvaniste. Lorsqu’on pose la question à Declan Rice quel est le joueur avec qui il se sent le mieux sur le terrain, sa réponse fuse. “Vous savez quoi, depuis le premier jour où je suis arrivé, c’est Leandro Trossard. Je me suis directement bien entendu avec lui. J’ai joué contre lui par le passé et il est tellement pénible à défendre. C’est un excellent joueur et je suis très content de l’avoir à mes côtés maintenant.”

Pour vaincre Manchester City en championnat, Mikel Arteta aura besoin de tout le monde. D’autant plus que les Londoniens seront ambitieux pour leur grand retour en Ligue des champions. Leandro Trossard peut donc se rassurer : il aura du temps de jeu. Mais il devra prouver sur le terrain qu’il vaut mieux que la concurrence. Exactement comme il l’a fait contre les Citizens pour le premier gros rendez-vous où il est sorti du banc. Monté à la 75e minute, le Louvaniste a dynamité la défense adverse d’un but chanceux mais qui démontre toute l’opiniâtreté de l’attaquant. Surtout, il s’est montré décisif dans une rencontre qui compte. Ce qui prouve une chose : Arteta ne pourra pas se passer de l’ancien offensif de Brighton.

Ben White augmentera la concurrence

Ben White (Arsenal). ©AFP or licensors

Pour compléter son équipe, l’entraîneur espagnol avait absolument besoin d’un arrière droit. Formé comme défenseur central, Ben White, transféré de Brighton pour près de 60 millions d’euros, a beaucoup occupé le flanc la saison dernière. Avec beaucoup de réussite même s’il n’est pas un spécialiste du poste. Derrière lui, Tomiyasu devait prendre le relais. Problème : l’ancien Trudonnaire n’est pas non plus formé à cette position.

Comme expliqué plus haut, Arteta aime la polyvalence. Une nouvelle fois, il a misé sur un joueur qui n’a pas été formé comme piston droit : Jurrien Timber. Face à City, il a occupé… le flanc gauche de la défense. “Il vous donne la capacité d’inverser, d’occuper différents espaces. Il est tellement à l’aise avec le ballon dans cette phase et il a aussi cette agressivité dans les duels et ce dynamisme que j’aime beaucoup chez lui”, a notamment expliqué Mikel Arteta pendant la présaison.

Arteta a la pression

Mikel Arteta avec le Community Shield 2023. ©AFP or licensors

Une chose est certaine désormais : Mikel Arteta à la pression. Depuis son arrivée en décembre 2019, Arsenal est le club qui a le plus dépensé avec plus de 838 millions d’euros. Sans la fièvre acheteuse de l’Américain Todd Boehly à Chelsea, le club serait même en tête. Si on compare les dépenses et les revenus sur les transferts, Arsenal est le club avec la plus mauvaise balance (- 690 millions) devant Manchester United (- 652) ou Tottenham (- 508). Les investissements ont donc été très conséquents pour revenir sur le devant de la scène.

Après la victoire lors du premier trophée de la saison, Aaron Ramsdale s’est montré très ambitieux. “Je pense que nous avons levé un blocage mental lors de cette rencontre. C’est un marqueur important de pouvoir battre City dans un grand match qui compte. Nous sommes prêts à relever le défi et nous battre pour toute la saison.”

Même son de cloche de la part de l’entraîneur. “Si Aaron ressent cela, c’est une bonne chose. Les joueurs, comme moi, on doit être convaincu que nous pouvons battre n’importe quelle équipe. Le défi est connu, City est une machine qui dispute chaque match comme une finale. Mais, cette fois-ci, nous avons fait preuve d’une réelle résilience et d’une détermination sans faille. Nous avons remporté un premier trophée, et c’est pour cela que nous sommes ici.”

Reste à voir si les Gunners peuvent exercer cette même pression durant l’ensemble de la saison.