Les trois vainqueurs de l’un des transferts de l’été : Harry Kane, le Bayern… et Alan Shearer

1. Harry Kane

Le premier vainqueur est évidemment le joueur lui-même. Parmi les meilleurs attaquants depuis plusieurs années, Kane a déjà eu des envies de départ par le passé. À un an de la fin de son contrat, le capitaine des Three Lions a été très clair sur le fait qu’il ne prolongerait pas son contrat à Londres. Avec une valeur marchande importante, Tottenham n’avait plus vraiment le choix. Pour le joueur, c’est désormais le très très haut niveau qu’il l’attend… et les trophées.

Car oui, s’il fait partie des plus performants à son poste, Kane a une armoire à trophée complètement vide. Au Bayern, ne rien le voir remporter serait une véritable sensation alors que le club vient de remporter onze titres de champion de suite. Il pourrait même commencer ce samedi soir avec la Supercoupe face à Leipzig puisqu’il sera déjà dans le groupe. En Ligue des champions, Kane jouera également pour le titre tant convoité.

2. Le Bayern Munich

Orphelin de Robert Lewandowski l’an dernier après son transfert au Barça, le Bayern n’avait pas réussi à le remplacer. Si Eric Maxim Choupo-Moting n’a pas démérité lorsqu’il jouait, inscrivant tout de même 17 buts toutes compétitions confondues, il n’est pas un buteur d’un niveau suffisant pour jouer le sommet de l’Europe. Harry Kane, si. Buteur à 30 reprises en championnat l’an dernier dans une équipe de Tottenham très faible, Kane est une véritable machine à marquer. Depuis 2014, l’Anglais n’a jamais connu une saison avec moins de 24 buts en club et tourne à une moyenne de 30. Avec un tel buteur devant, le Bayern fait indiscutablement partie des futurs favoris à la victoire en Ligue des champions.

3. Alan Shearer

À Tottenham, Kane est devenu une légende du club mais aussi du championnat. Ses multiples roses lui ont permis de prendre la deuxième place au classement des buteurs de l’histoire de la Premier League avec 213 buts, contre 260 pour Alan Shearer. Grâce à ce transfert, l’ancien attaquant de Newcastle pourrait bien rester en tête de ce classement encore un petit temps. Avec 47 buts de retard, Kane aurait besoin de deux très grosses saisons, ou de trois bonnes, pour prendre la tête de ce classement.

Mais son départ au Bayern change tout. S’il est encore possible de le voir revenir en Premier League avant la fin de sa carrière, Kane vient d’avoir 30 ans et devrait rester plusieurs saisons en Bavière (ndlr : son contrat court jusqu’en 2027). S’il venait à revenir un jour en Angleterre, ce qui est encore très loin d’être acquis, Kane serait certainement en fin de carrière et peut-être plus au même niveau. À moins d’une surprise, ce record ne sera sans doute jamais sa propriété. Ce vendredi, Shearer avait d’ailleurs posté une photo sur les réseaux sociaux où il était présenté comme un pilote d’avion avant la mention “Allez Harry, c’est l’heure d’y aller”. L’ancien attaquant est très certainement ravi des nouvelles du jour.