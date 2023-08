Youri Tielemans à Aston Villa : la raison plus forte que les rêves

Un départ en fanfare

Arrivé en Angleterre sur la pointe des pieds en janvier 2019 après une saison et demie difficile du côté de Monaco, l’ancien capitaine d’Anderlecht a directement imprimé sa patte. À tel point que la direction de Leicester n’a pas hésité longtemps avant de délier les cordons de la bourse en déboursant 45M €, ce qui constitue toujours son record.

La suite semblait se passer comme dans un rêve. Tielemans est même devenu, lors de la saison 2020-2021, le joueur avec le temps de jeu le plus élevé de toute l’équipe, devançant même Kasper Schmeichel. En chemin, il s’est également distingué grâce à son superbe but victorieux en finale de la FA Cup qui offrait la première Coupe d’Angleterre de l’histoire du club.

Désigné joueur de la saison à Leicester, il voyait ses performances attirer l’œil de nombreux grands clubs qui percevaient en lui un jeune joueur à haut potentiel mais avec déjà tellement d’expérience et une intelligence de jeu rare. Sa cote grimpait en flèche, sa valeur jusque 55M € selon Transfermarkt. Conscient qu’un palier pouvait être franchi, le médian a alors refusé une prolongation de contrat proposée par la direction avec une ambition à la clef : jouer dans un club aux ambitions encore plus grandes.

Une fin décevante

Malheureusement, le transfert n’a pas pu se faire il y a deux ans et ses prestations se sont mises à stagner. Lentement, mais sûrement, sa productivité sur le terrain et ses statistiques se sont mises à baisser. L’été 2022 ressemblait donc à l’été de la dernière chance pour un joueur à un an de la fin de son contrat. Arsenal semblait en pole position, à tel point que ses supporters avaient chanté en son honneur, lui entonnant qu’ils se verraient “la semaine prochaine” lors d’une rencontre entre les Gunners et les Foxes. Alors que le joueur était enclin à rejoindre l’Emirates Stadium, l’offre tant attendue n’est jamais arrivée. En janvier dernier, alors qu’il s’agissait de la dernière occasion de récupérer de l’argent, Leicester a fermé la porte à un départ, préférant garder toutes ses forces vives dans la lutte pour le maintien.

Même sans la bascule de Leicester en Championship, il était évident que Tielemans n’allait pas rester au King Power Stadium. Le scénario de fin de saison n’a fait qu’effacer les derniers légers doutes. Avec un tel CV et sans frais de transfert à payer, le médian pouvait légitimement espérer de grandes choses pour sa future aventure. Finalement, c’est Aston Villa qui a décroché son arrivée.

Convaincu par Emery et le projet

”Pour être honnête, lorsque j’ai eu quelques discussions avec le manager, son ambition, sa passion et la façon dont il dirigeait l’équipe m’ont impressionné et m’ont décidé à venir à Aston Villa. C’est un grand club. Je suis très enthousiaste.” Ces mots de Youri Tielemans résument très bien les raisons de son arrivée à Villa Park. Dans ce club historique, le Diable rouge va trouver un appui indéniable avec une équipe plus que compétitive et un entraîneur, si souvent moqué, mais tellement sous-estimé qui s’est montré très heureux de ce transfert. “C’est un joueur avec de l’expérience. Je le connais et c’est un très bon joueur.”

”Jouer en Europe est toujours un grand aboutissement et la façon dont le manager a ramené l’équipe en Europe est une réussite incroyable”, a aussi expliqué Tielemans qui pourra disputer la Conference League grâce à la septième place des Villans la saison dernière. Si un tel classement ne relève pas spécialement du miracle, c’est surtout la remontée réalisée par l’entraîneur espagnol qui est remarquable.

Quand Unaï Emery a pris la place de Steven Gerrard, Villa n’était que treizième, avec quatre points d’avance sur la zone de relégation et sept de retard sur les places européennes. Quelques mois plus tard, les Villans ont terminé la saison à la septième place. Sous Emery, Villa était la cinquième meilleure formation anglaise avec 49 points en 25 matches, surpassant largement des équipes comme Chelsea (23 points) ou Tottenham (34) que Villa a su coiffer sur le gong pour chiper le dernier ticket européen.

Depuis plusieurs saisons, le projet de Villa gagne en ampleur, la venue d’Emery n’a fait que le confirmer, tout comme le mercato estival. En plus de Tielemans, le club de Birminghan a fait signer Pau Torres et de Moussa Diaby, venus ajouter de la qualité importante à un noyau déjà très intéressant. Placé en neuvième position par les bookmakers, Villa rassemble tous les ingrédients nécessaires pour être la bonne surprise de la saison. L’intelligence tactique et la cohérence de son projet laissent bien penser qu’il faudrait surveiller cette équipe de très près.

Youri Tielemans avec Aston Villa durant la Premier League Summer Series face à Brentford. ©2023 Getty Images

Une préparation en demi-teinte

Si les matches amicaux de présaison ne donnent pas forcément de grandes indications sur la saison à venir, ils ne sont pas dénués d’enseignements. D’abord sur le devant de la scène pour sa demi-heure face à Newcastle avec une caméra intégrée sur lui, Tielemans a ensuite été l’homme du match contre Fulham dans sa seule rencontre complète de la présaison. Après une autre demi-heure contre Brentford, le Diable rouge a prouvé qu’il n’avait rien perdu de ses capacités. D’une superbe passe en profondeur qui a transpercé la moitié du terrain et toute l’équipe de la Lazio, le médian a trouvé Ollie Watfkins pour s’offrir son premier assist sous ses nouvelles couleurs.

Avec les 27 minutes jouées ensuite face à Valence, Tielemans comptabilise 246 minutes de jeu sur les cinq derniers amicaux, ce qui le place globalement dans la même gamme que ses concurrents Boubacar Kamara (274), John McGinn (257) et Emiliano Buendía (245). Ces quatre hommes se tiennent dans un mouchoir et se battront pour accompagner Douglas Luiz (339) sur le terrain.

Tielemans à Villa : une déception plutôt qu’un échec

Après des prestations remarquées avec les Diables et à ses débuts à Leicester, presque tous les grands d’Europe lui faisaient les yeux doux. En ne faisant pas le grand saut il y a deux ans, lorsque sa cote était au plus haut, Tielemans a peut-être raté la chance de sa vie. Car, à 26 ans, il faut bien reconnaître que les chances de le voir partir dans un très grand club s’amenuisent, surtout que la puissance financière des clubs anglais leur permet de refuser de gros chèques. Son statut de joueur gratuit n’a malheureusement pas suffi à faire bouger les mastodontes du continent, bien conscient que les performances du médian depuis plusieurs mois sont de moins en moins impressionnantes.

Tielemans va donc se retrouver dans un club d’un standing globalement similaire à celui dans lequel il était à son arrivée en Angleterre. Pour celui qui était présenté comme le futur patron des Diables, c’est plutôt une déception alors que d’autres plus jeunes Belges pourraient franchir un tel pas à l’image de Roméo Lavia proche de Liverpool ou d’Amadou Onana dont le futur s’écrira sans doute dans un grand club après avoir déjà dépassé Tielemans dans la hiérarchie des Diables. Malgré cela, ce dernier aura au moins le mérite de jouer la première moitié de tableau avec un entraîneur qui pourrait bien le remettre en selle. Revoir Tielemans à son meilleur niveau serait déjà une très grande réussite alors qu’il semble courir après ses meilleures sensations depuis un bon moment.

Sans doute sans Dendoncker

À Villa, Tielemans a retrouvé Leander Dendoncker qu’il a côtoyé à Anderlecht mais leur paire du Sporting ne risque pas d’être reformé. Selon plusieurs médias, celui qui n’avait qu’un quart du temps de jeu possible l’an passé serait sur le départ. Avec un avenir encore plus bouché que l’an dernier depuis l’arrivée de son ancien capitaine chez les Mauves, le joueur serait ouvert à une nouvelle aventure. Des clubs anglais, italiens, français et turcs seraient intéressés alors que Villa espérerait récupérer une petite dizaine de millions dans la transaction pour un joueur qui n’a pas du tout joué en préparation.