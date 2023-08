Les balles de golf pour devenir un peu comme De Bruyne : qui est Dominik Szoboszlai, le petit nouveau de Liverpool ?

Au vu de la saison décevante, Jürgen Klopp se devait forcément de rafraîchir ses rangs dans le milieu. Mais, au lieu d’un changement progressif, l’Allemand a carrément eu droit à une révolution. Il faut dire qu’il ne tenait pas compte des départs surprenants d’Henderson et de Fabinho. Avec Milner, les deux hommes constituaient des pions essentiels lors des dernières belles épopées de Reds. Ensemble, ils comptaient 1 063 apparitions sous les ordres de Klopp.

Le renouveau, il passera probablement par les jeunes comme Curtis Jones, Harvey Elliott et Stefan Bajcetic. Mais aussi, et surtout, par les nouvelles têtes attirées à Liverpool. Le prix de Jude Bellingham ayant refroidi les ardeurs, Alexis Mac Allister a été le premier à renforcer le groupe. Le frère de Kevin, défenseur de l’Union SG, a effectué le trajet inverse à Milner. Le champion du monde a tapé dans l’œil de la cellule de recrutement du club lors du Mondial, mais aussi quand il a guidé Brighton vers une séduisante sixième place la saison dernière.

Quand les Scousers ont dépensé 42 millions € pour l’Argentin, Dominik Szoboszlai en a coûté 28 de plus (soit le montant de sa clause libératoire au RB Leipzig). À 22 ans, le Hongrois aura de grandes responsabilités à assumer. Et un immense vide à combler. À en croire son parcours (linéaire) au sein de la galaxie Red Bull et ses dernières performances en Bundesliga, il possède tout le potentiel requis. “Je suis un joueur qui aime prendre des risques parce que tu montres que tu n’as peur de rien, a-t-il un jour lancé à France Football. Je n’ai peur de personne ou de quoi que ce soit.”

Ni même de prendre l’iconique numéro 8 de Steven Gerrard. Et justement, Szoboszlai s’est même inspiré d’une déclaration du capitaine emblématique des Reds pour son premier tatouage : “Le talent est une bénédiction de Dieu mais sans volonté et humilité, il est sans valeur”, peut-on lire sur son bras. “Potentiellement, il est peut-être déjà un des meilleurs milieux de Premier League, a osé Dietmar Hamman, ancien de Liverpool et désormais consultant en Allemagne. Il pourrait atteindre le niveau de Kevin De Bruyne.”

L’académie du père et pas de Légo

Pour Dominik Szoboszlai, tout a commencé grâce à papa, Zsolt, ancien professionnel lui aussi. “Je n’ai jamais eu de Légo ou des jeux pour enfants de ce genre ; il n’y avait que le football, a confié le jeunot de 22 ans.

Son père, qui a toujours eu l’ambition de se reconvertir comme coach après sa carrière pro en Hongrie, a pris son fils sous son aile. Il a même mis sur pied une académie pour superviser la formation de Dominik : l’académie Fönix Golf FC. “Excepté lors d’une saison (NdlR : celle qu’il a passée dans le centre de formation de MTK), il a toujours été mon entraîneur jusqu’à ce que je rejoigne l’académie Red Bull. Mon père était mon idole.”

Durant son apprentissage, l’accent a toujours été mis sur la technique et les passes courtes. Avec parfois des méthodes particulières, comme l’obligation de s’entraîner avec des balles… de golf dans chaque main. L’idée était de tendre vers une technique parfaite, en contrôlant le ballon dans des conditions loin d’être idéales. Vu que les mains des joueurs étaient prises, ils ne pouvaient pas s’agripper ou pousser l’opposant. Sous la direction de Zsolt, l’objectif était toujours de trouver la “solution technique parfaite”, a expliqué le principal intéressé.

­Red Bull avec Tedesco et l’ami Haaland

Son talent a rapidement attiré l’attention de Red Bull. Szoboszlai a quitté l’académie de son père à seize ans pour rejoindre Salzbourg. Qui, dans la foulée, l’a prêté à sa fameuse filiale, Liefering. Après 42 matchs en D2 autrichienne, où il a empilé les actions décisives (seize buts et onze assists) le milieu était fin prêt à faire de même au sein de l’élite.

De retour à Salzbourg, il a même trouvé le “partner in crime” idéal en la personne d’Erling Haaland. Les deux hommes se sont profondément liés d’amitié, en l’espace de douze mois à peine. “Erling me disait souvent ce que je devais et comment je pouvais progresser, tel un leader, a détaillé Szoboszlai il y a deux ans, dans Kicker. Quand j’ai le temps, je lui rends visite et vice-versa.”

En Ligue des champions, Haaland et Szoboszlai ont fait des ravages. Face à Genk notamment.

Un peu plus de trois ans plus tard, le contact reste intact. Encore aujourd’hui, au moment où le Hongrois a rejoint son copain en Premier League. “Nous avons beaucoup parlé, a avoué Szoboszlai. Il me conseille dans ma quête pour acheter une maison et nous pourrions même devenir voisins. J’ai entendu que beaucoup de joueurs vivent entre Liverpool et Manchester où leur vie privée est préservée. Évidemment que notre amitié sera mise de côté quand nous nous affronterons (rires).”

Vu l’immensité du talent et la relative faiblesse de championnat autrichien, le tour a vite été fait à Salzbourg, où il a remporté quatre titres consécutifs et trois coupes. Un transfert, qui figurerait forcément dans le manuel de La Galaxie Red Bull pour les nuls, vers Leipzig a suivi. Sans pour autant qu’il soit déstabilisé ou moins productif en zone de vérité, malgré une vilaine blessure aux adducteurs. En Bundesliga, ses premiers matchs, il les dispute sous la houlette de Jesse Marsch. Vient ensuite Domenico Tedesco pour qui il est décisif toutes les 114 minutes jusqu’à ce que l’actuel sélectionneur des Diables ne prenne la porte.

guillement "Si je parvenais à accomplir autant que Puskas, je serais très fier et je vivrais une vie heureuse.

Comparé à Puskas et sélectionné par Leekens

Tout le monde a déjà entendu parler des “Magyars magiques”, la génération dorée de l’équipe nationale hongroise. Guidée par les stars, Nandor Hidegkuti, Sandor Kocsis et, évidemment, Ferenc Puskas, la sélection a aligné 31 matchs sans défaites entre 1950 et 1954, s’emparant même de l’or olympique en 1952.

Depuis, la Hongrie a connu une longue traversée du désert. Et si elle s’est qualifiée pour l’Euro 2020, son deuxième tournoi majeur en 48 ans (après l’Euro 2016, quand Eden Hazard a brisé son cœur), c’est surtout grâce à Szoboszlai. En barrages, sa frappe enroulée a qualifié son pays aux dépens des Islandais, durant le temps additionnel. Seulement, le héros lui-même n’a pas pu participer au tournoi en raison d’une blessure.

Le pays entier n’en demeure pas moins zinzin de son nouveau prodige, carrément comparé au légendaire Puska par l’ancien Ballon d’or, Lothar Matthaus. “C’est un sujet très sensible, a commenté Szoboszlai. C’est le meilleur joueur hongrois de tous les temps et je ne fais que commencer. C’est insensé de faire ce genre de comparaison. C’est un véritable héros et les enfants le prennent pour exemple. Je pense qu’il est tant admiré parce qu’il est parvenu a relancé sa carrière à un moment difficile. Il est devenu le meilleur joueur du monde au Real Madrid (qu’il a rejoint à 31 ans). Si je parvenais à accomplir autant que lui, je serais très fier et je vivrais une vie heureuse.”

Il faut dire que la “Szobomania” s’est vite emparée de la Hongrie. Le médian a été appelé en équipe nationale pour la première fois dès ses seize ans. Le sélectionneur de l’époque ? Un certain Bernd Storck, passé par Mouscron, Eupen, le Cercle Bruges ou encore Courtrai récemment. Mais l’Allemand, tout comme Georges Leekens (brièvement sélectionneur de la Hongrie), ne lui a jamais accordé du temps de jeu. Uniquement quelques places sur le banc ou la feuille de match. Histoire de le préparer pour ses véritables débuts sous Marco Rossi en mars 2019. Depuis, Szoboszlai est devenu le chouchou et même le capitaine des Magyars. La prochaine étape sera de disputer un grand tournoi et de conquérir Anfield.