Mbappé, Neymar, Dembélé, Verratti : bientôt la fin du joyeux bordel au PSG

”Notre match d’un point de vue défensif est un 10 sur 10, a analysé l’entraîneur espagnol qui préfère bâtir sur le positif, mais reste conscient du gros problème : l’attaque. Au niveau offensif, bien sûr il y a eu la possession de balle, mais nous avions trop souvent des joueurs offensifs au milieu du bloc défensif adverse sans créer de dangers.”

Elle semble déjà bien loin la fameuse attaque MNM, avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Le premier s’éclate désormais à Miami, le deuxième était absent du Parc des Princes samedi soir et le troisième a regardé le match depuis les tribunes. Ce sont Gonçalo Ramos, Marco Asensio et Kang-in Lee qui composaient le trio offensif… en attendant la suite.

Vers un duo Dembélé – Mbappé

De grands sourires et une complicité déjà évidente, même en tribunes : Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont assisté ensemble à cette première rencontre de championnat. Mais en sachant qu’ils pourront bientôt être associés sur le terrain pour dynamiter les défenses de Ligue 1, probablement aux côtés de Gonçalo Ramos ou Marco Asensio.

Après une quinzaine de jours de discussions, Ousmane Dembélé a en effet enfin pu être officialisé ce samedi, avec un contrat de cinq ans. L’ancien Barcelonais a été charmé par le discours de Luis Enrique. “Son discours m’a convaincu, a-t-il expliqué. Pour moi, avoir la confiance, c’est primordial pour un joueur de football. J’ai aussi discuté avec le directeur sportif et le président qui m’ont expliqué le projet et ça m’a plu. C’est très excitant et j’espère qu’on va faire de grandes choses ensemble.”

L’autre grande nouvelle positive du week-end, c’est le retour de Kylian Mbappé au sein du groupe parisien. “Après des discussions très constructives et positives entre le PSG et Kylian Mbappe avant le match face à Lorient, le joueur a été réintégré dans l’équipe première d’entraînement ce dimanche matin”, a fait savoir le club qui devrait ainsi le convoquer pour le prochain match contre Toulouse.

Ecarté ces dernières semaines du stage et des entraînements à Paris, Kylian Mbappé aurait accepté de reconsidérer sa situation contractuelle, selon RMC Sport. La signature de sa prolongation (on évoque 2025, avec une clause de départ en 2024) n’est pas encore actée, mais elle serait désormais en bonne voie. Le joueur aurait changé d’avis face à l’absence d’offre du Real Madrid, mais aussi grâce au recrutement réalisé cet été. En particulier les internationaux français Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé ; les joueurs confirmés comme Marco Asensio et Milan Skriniar ; ainsi que les prometteurs Gonçalo Ramos et Kang-in Lee.

Neymar vers l’Arabie saoudite

Un autre élément a probablement pesé dans la balance : le départ quasiment acté de Neymar, avec qui Mbappé n’était plus vraiment en harmonie. Au contraire, un vrai malaise s’est installé avec le Brésilien, mis dans l’ombre du Français depuis plusieurs mois. Depuis sa réunion avec Luis Enrique et le directeur sportif Luis Compos où il lui a été expliqué que le club ne comptait plus sur lui, Neymar a accéléré son transfert.

Et le voilà en route pour… l’Arabie saoudite. Le club d’Al Hilal, où a déjà été recruté son compatriote Malcom ainsi que Kalidou Koulibaly (ex-Chelsea), Ruben Neves (ex-Wolverhampton) et Sergej Milinković-Savić (ex-Lazio), aurait en effet déjà un accord avec Neymar. Le transfert pourrait être bouclé dans les prochains jours. Comme celui de Marco Verratti, aussi approché par Al-Hilal.