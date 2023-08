Un remplaçant de choix pour Courtois, un grand Bellingham mais une nouvelle tuile : le Real Madrid se réjouit difficilement

Nouvelle saison, nouveaux visages et nouveau système. Et déjà une fière allure. Le Real Madrid ne s’est pas loupé pour ses débuts en Liga à l’Athletic Bilbao : une grosse prestation défensive auréolée de deux jolis buts signés Rodrygo et Bellingham, auteur d’un grand match pour sa première rencontre officielle. “Il est hors série, s’est réjoui Carlo Ancelotti à propos du jeune Anglais. Il a beaucoup de personnalité et s’est très vite adapté au système de l’équipe. On dirait qu’il est avec nous depuis longtemps, c’est un joueur de très haut niveau.”