L’enfer d’une suspension à l’Ajax, la résurrection à l’Inter, le paradis à Manchester United : Onana au plus haut des cieux

Du Cameroun au Barça, poussé par Samuel Eto’o

Onana a été formé à la Fundesport (Fundacion Eto’o Sport) de Yaoundé, une fondation créée en 2005 par Samuel Eto’o, alors star du Barça, afin de permettre à de jeunes talents camerounais issus de quartiers défavorisés d’avoir accès à une formation footballistique, et, pourquoi pas, à une carrière pro. Les plus doués participaient à des tournois en Espagne, pour espérer rejoindre Barcelone, partenaire privilégié de l’académie. À 14 ans, lors d’un tournoi aux îles Canaries, André Onana tape dans l’œil du club catalan, et fait partie du contingent 2010 de la Fundesport qui rejoint La Masia en 2010. Mais son rêve de commencer sa carrière professionnelle à Barcelone s’évanouit en 2014, alors qu’il vient de remporter la Youth League avec le club catalan : les Blaugranas sont sanctionnés par une enquête de la Fifa qui révèle que le club a enfreint la réglementation internationale relative aux transferts des joueurs mineurs, dont bon nombre de Camerounais arrivés d’une Fundesport grassement rétribuée pour ses services. André Onana fait partie du lot, il doit s’exiler. Direction Amsterdam. En janvier 2015, le gardien camerounais de 18 ans intègre le noyau A de Frank de Boer tout en révisant ses gammes avec les Jong Ajax.

Il brille à l’Ajax

Et c’est grâce au Barça que Onana va recevoir sa chance entre les perches de l’Ajax. Lors de la fin du mercato d’été en 2016, le club catalan est à la recherche d’un gardien. Claudio Bravo est parti à Manchester City, et Marc-André ter Stegen a besoin d’une doublure qui sera Jasper Cillessen, acheté pour 13 millions à… l’Ajax. La chance d’Onana, qui débute sa carrière en Eredivisie, le 20 août 2016 contre Willem II, dans la peau du n°1 de Peter Bosz. Une défaite (1-2), puis tout s’enchaîne : une belle série de matchs sans défaite (12) ; un premier match dans les buts du Cameroun (6 septembre 2016 contre le Gabon) ; un titre de vice-champion 2017, un point derrière Feyenoord ; et un brillant parcours en Europa League, qui passa notamment par Sclessin, et qui s’arrêta à Solna, en Suède, en finale face au… Manchester United de Marouane Fellaini et de José Mourinho.

La saison suivante, Bosz est parti remplacer Thomas Tuchel au Borussia Dortmund. Marcel Keizer entame la saison sur le banc, mais est remercié en décembre, au lendemain d’une élimination aux tirs au but par Twente, en huitième de finale de la Coupe des Pays-Bas. L’Ajax débauche alors le jeune coach d’Utrecht, Erik ten Hag. Choix gagnant : dix-huit mois plus tard, Ajax retrouve la couronne des Pays-Bas (2019), cinq ans après son dernier titre. Onana et les Amstellodamois réalisent le doublé, en battant Willem II en finale de la Coupe. Et brillent aussi en Ligue des champions, battus seulement par Tottenham dans le temps additionnel de la deuxième demi-finale (sur un but de Lucas Moura à la 95e minute…), après avoir éliminé la Juventus et le Real ! L’Europe est sous le charme, et s’arrache les Ajacides. Matthijs de Ligt file à la Juve, Frenkie de Jong à Barcelone, mais Onana, courtisé par le PSG et le Barça, reste à Amsterdam. “Le Barça, c’est ma maison. Mais cet été ce n’était peut-être pas le bon moment de rentrer. Peut-être que je ne rentrerai jamais !”, confie alors le Camerounais…

Suspendu après un contrôle antidopage positif

Après une saison 2019-2020 amputée à cause du coronavirus, au cours de laquelle l’Ajax est premier mais pas déclaré champion malgré sa meilleure différence de buts sur l’AZ après 25 journées, Onana semble cette fois décidé à écouter les sirènes étrangères. “J’ai vécu cinq belles années ici. L’heure est sans doute venue de faire un pas en avant…”, glisse le gardien à AD Sportwereld. L’Ajax a fixé un prix : 35 millions d’euros, pour un joueur lié jusqu’en 2022. Ce qui refroidit quelques acquéreurs potentiels. Comme Chelsea, qui lui préfère le Sénégalais de Rennes Édouard Mendy, moins onéreux (24 millions).

Onana reste donc à Amsterdam, mais sa belle étoile semble l’avoir abandonné. Son monde s’écroule le 30 octobre 2020. Le Camerounais est positif après un contrôle antidopage. On décèle dans ses urines du Furosemide, un produit masquant. Le joueur clame sa bonne foi : il voulait prendre un cachet pour soulager une douleur, mais a pris par inadvertance un médicament de sa femme. L’UEFA reconnaît que le joueur n’avait pas eu l’intention de se doper, mais décide de le sanctionner en vertu des règlements antidopage : en février 2021, il est suspendu un an ! Le tribunal arbitral du sport réduit ensuite sa punition à neuf mois. Il revient sur le banc de l’Ajax en novembre, Remko Pasveer est devenu n°1. Et rejoue quelques matchs avant la fin de son contrat…

guillement "Onana? Un gardien qui joue comme un joueur de champ."

Arrivé libre à l’Inter, vendu plus de 50 millions un an plus tard

Onana est désormais libre. Mais les grands clubs européens, sans doute échaudés par sa suspension et deux saisons tronquées, ne se bousculent plus au portillon. Sauf l’Inter, qui flaire le bon coup. Le club milanais cherche un concurrent pour Samir Handanovič. À 38 ans, le Slovène est une institution chez les Nezzaruzzi, où il joue depuis dix ans et dont il est le capitaine depuis trois ans. Mais il est en fin de parcours, et il faut le ménager tout en préparant sa succession. Onana signe un contrat de cinq ans à l’Inter : le Camerounais jouera la C1 et capitaine “Handa” la Serie A. Sauf qu’André brille en Ligue des champions, et que le Slovène balbutie son début de championnat comme l’Inter (4 défaites après 8 journées). Simone Inzaghi décide alors de briser la tournante, et le 8 octobre 2022, à Sassuolo, Onana est intronisé en Serie A. Le n°24 devient n°1. Et réalise une saison exceptionnelle (entachée par son exclusion du Mondial 2022 après s’être brouillé avec le sélectionneur camerounais Rigobert Song), jusqu’à cette finale de Ligue des champions, perdue contre le City de Guardiola, sous le charme du Camerounais, “un gardien qui joue comme un joueur de champ”.

Car outre ses qualités de gardien pur, fort sur sa ligne, excellent en “un contre un”, Onana possède un jeu de pieds exceptionnel, atout indéniable dans le football moderne qui rend difficile la mise en place d’un pressing haut, ciblé sur le gardien, de l’équipe adverse. Il peut distribuer sans problème, depuis son rectangle, alternant jeux courts et longs. Toujours avec précision. Et en restant calme. En gardant le ballon le plus longtemps possible, avec sang-froid, même en situation de “press”, afin d’ouvrir les espaces, en “aspirant” les attaquants.

guillement "Avec lui, quelque chose va changer dans notre jeu."

Et puisque Erik ten Hag cherchait un nouveau gardien à Manchester United, après le départ de De Gea, il a logiquement convaincu son ancien portier à l’Ajax de le rejoindre à Old Trafford. Pour que Onana devienne la pièce fondatrice d’une nouvelle construction de jeu mancunienne, avec davantage de possessions. “Avec lui, quelque chose va changer dans notre jeu,” a promis le manager mancunien.

”C’est fantastique, a confié le Camerounais à MUFC. C’est un honneur de faire partie de ce club. Un grand club avec de grands joueurs. Je suis heureux de représenter le peuple camerounais ici. Les attentes sont élevées et on fera tout pour réaliser une grande saison. Nous sommes le plus grand club d’Angleterre. Nous sommes l’un des plus grands clubs du monde, donc tout tourne autour de la victoire ici. Nous devons recommencer à gagner des trophées, et donc nous devons être très exigeants envers nous-même.”

Voilà comment André Onana, 27 ans, est passé de l’enfer au plus haut des cieux en quelques mois, devenant le quatrième gardien le plus cher de l’histoire, les Red Devils déboursant quelque 55 millions d’euros pour l’attirer. Une belle plus-value pour l’Inter, qui n’a pas regretté de l’avoir enrôlé gratuitement…

Recalé parce qu’il est noir

En 2017, après la finale de l’Europa League perdue par l’Ajax contre Manchester United, André Onana a entamé des discussions avec un club italien. Mais le transfert a échoué après que son agent a reçu un SMS du président de cette équipe de Serie A. “Il lui a dit : ‘On pense qu’Onana est un excellent gardien, mais on ne peut pas lui offrir un contrat. Un gardien de but noir nous causerait trop de problèmes avec nos supporters’, a confié le Camerounais au magazine NCR en 2020. Le racisme est là, je dois y faire face dans presque tous les matchs à l’extérieur. Je ne peux pas changer qui je suis. Je suis noir et Africain, et j’en suis fier. Si cela ne plaît pas à quelqu’un, c’est son problème. Ça n’a pas d’importance pour moi.” Cinq ans plus tard, dans un Calcio gangrené par un racisme décomplexé écœurant, il s’imposa comme l’un des meilleurs gardiens de Serie A…