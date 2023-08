Caicedo, Rice, Fernandez, Tonali, Lavia : pourquoi les milieux défensifs explosent le marché anglais ?

Ajoutons aussi Enzo Fernandez (121 M €) à Chelsea en janvier dernier même s’il était jugé “trop cher” par l’entraîneur de l’époque Graham Potter ; Sandro Tonali (64 M €) à Newcastle début juillet, pour devenir l’Italien le plus cher de l’histoire devant un autre milieu, Jorginho ; ou encore Roméo Lavia qui devrait rapporter 58 M € à Southampton alors qu’il ne compte qu’une seule saison pro derrière lui. Plus que jamais, les jeunes milieux défensifs ont la cote sur le marché anglais où les tarifs prennent des proportions hallucinantes. Cela peut s’expliquer.

Un poste-clef

Outre l’inflation qui touche aussi les indemnités de transfert, la flambée des prix s’explique en partie par l’importance du rôle du médian défensif. Les clubs vendeurs se montrent (très) gourmands, inflexibles et réclament des sommes astronomiques en sachant que les bons joueurs capables d’unir une équipe, de la stabiliser et de servir à la fois d’intermédiaire offensif et de rustine défensive sont une denrée assez rare. Surtout s’ils sont jeunes et encore très prometteurs.

Les “numéros 6” peuvent métamorphoser une équipe avec leur présence ou leur absence. On l’a vu récemment en Premier League. Le retour aux affaires de Manchester United coïncidait avec l’arrivée de Casemiro, alors que la dégringolade de Leeds United a été précédée du départ Kalvin Philipps. Il n’est donc pas étonnant qu’un club comme Liverpool cherche urgemment un successeur à Fabinho, décrit autrefois comme le “phare” du chaos organisé de Jürgen Klopp.

Pour comprendre en partie le prix de Moises Caicedo, prenons aussi son impact sur le jeu de Brighton la saison dernière. En plus de couper les attaques adverses (deuxième meilleur médian de Premier League pour les interceptions et les tacles), l’Équatorien de 21 ans était le premier déclencheur des contres : les Seagulls ont marqué 11 buts sous son impulsion. Seul Rodri (Man City) a fait mieux.. Caicedo a aussi enregistré le troisième plus haut taux de passes réussies sous la pression adverse, après Rodri et Fernandez.

Moises Caicedo. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Un besoin et une hype

Ces gros transferts surviennent aussi de manière simultanée parce que les clubs acheteurs ont négligé leur entrejeu ces dernières années, et que le marché d’Arabie saoudite est venu tout perturber. Avant Fernandez et Caicedo, les Blues n’avaient par exemple recruté aucun milieu de qualité depuis Mateo Kovacic et Jorginho en 2018. Avec Szoboszlai et MacAllister, Liverpool veut aussi rattraper son retard… et les départs de Fabinho et Henderson.

Il reste ensuite des situations individuelles qui viennent gonfler les prix. Enzo Fernandez sortait d’une splendide Coupe du monde et Todd Boehly, le patron milliardaire de Chelsea, voulait marquer les esprits en le recrutant, quoi qu’il en coûte. Declan Rice a de son côté profité de la tendance à surévaluer les joueurs anglais ainsi que de son attractivité en tant que titulaire de l’équipe nationale.

Pour Caicedo, c’est aussi la surenchère créée par Liverpool qui a fait exploser le record. Encore frustrés de ne pas avoir réussi le coup Jude Bellingham plutôt cet été et critiqués pour leur incapacité à convaincre d’autres joueurs, les Reds ont semble-t-il voulu répondre par la force du désespoir. Mais le joueur ne voulait que Chelsea. Désormais, les Londoniens sont sur le point d’également signer Roméo Lavia et de figer leur entrejeu pour quelques années…