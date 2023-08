Qui est Ayanda Sishuba, la nouvelle promesse du foot belge: "S’il avait eu les pieds carrés, on lui aurait rabâché que son père était footballeur"

Du Havre à Épinal en passant par Nantes, la maman du jeune prodige belge n’a cessé de l’accompagner. Des heures de route pour ne le voir parfois disputer qu’une poignée de minutes. “Qu’importe, on n’a jamais voulu le laisser seul. La longueur de l’itinéraire du retour se faisait surtout sentir lors des défaites, sourit-elle. Il n’y avait pas un bruit dans l’auto pendant sept heures.”

Alors forcément, même si la nouvelle coqueluche des supporters lensois est restée sur le banc au stade Francis Le Blé, le pèlerinage vers la Bretagne a représenté une première récompense des années de sacrifices superposées aux mois de doutes comme lors de cet arrachement osseux survenu l’an dernier qui l’a privé de sa passion pendant plusieurs mois. “Ayanda est devenu le centre de l’attention familiale depuis tout petit. Sa sœur, Yalisa, s’est dévouée pour son frère en allant le voir chaque week-end alors qu’elle n’est pas forcément football.”

Capucine, sa maman, qui n'a jamais manqué un de ses matchs. ©DR

D’une précocité folle au dégoût à Lille

De l’extérieur, tout semble réglé comme du papier à musique. Les préjugés ont la vie dure. Le football n’échapperait pas au népotisme selon certains. Être “le fils de” ouvrirait des portes. “C’est pour ça que je ne voulais pas qu’il fasse du foot. S’il avait eu les deux pieds carrés, on lui aurait rabâché que son père était footballeur professionnel.”

Les gens compareront toujours sa progéniture à son père Asanda, ancien joueur de D1 belge, pourtant absent tout au long de la croissance de ses enfants. On ne sait pas si les gènes ont leur part de responsabilité mais le ballon rond a très vite eu une place primordiale dans le cœur de son rejeton. Sa maman s’en est fait une raison. Au baby basket, le Mouscronnois conduit la grosse balle orange avec ses pieds alors qu’il n’a que quatre ans. “Quand son papa jouait à Saint-Trond, on est allé un jour à la fête foraine. Il était haut comme trois pommes. Il ne voulait aller sur aucun manège. Seule la pêche au canard a trouvé grâce à ses yeux car il voulait remporter le ballon. J’ai su que c’était foutu”, plaisante Capucine.

Asanda Sishuba, son papa qu'il n'a plus vu depuis 10 ans, lorsqu'il jouait à Mouscron.

Il y a des choses qui ne s’expliquent pas. Certains naissent avec un don. La nature a confié au jeune homme un talent précoce pour le football au point de voir les recruteurs pulluler lorsque “Aya” n’a que 8 ans. “Ça m’effrayait. Je me demandais comment ils trouvaient mon numéro. On avait même des cartes de scouts dans notre boîte aux lettres.”

À un tel âge, la proximité avec Ayanda incarne le critère principal pour cette maman dans ce premier choix précoce. Malgré des tests réussis au Club Bruges et à Anderlecht, ce sera le LOSC et Luchin, distant à peine de 20 kilomètres du domicile familial. “Je me suis trompé, avoue-t-elle avec le recul. Je n’ai pas tenu compte de son épanouissement. Je l’ai remis à l’Excel après trois ans alors que Mouscron se remettait seulement de sa première faillite. L’important, c’était qu’il retrouve le plaisir."

Plaisir qu’il avait perdu dans le Nord où le Belge a composé avec un univers très coriace pour un gamin âgé d’à peine 10 ans au point de l’en dégoûter presque de sa passion. Rien n’est plus méchant qu’un enfant avec un autre enfant. À cet âge-là, certains sont déjà prêts à tout pour faire déjouer la concurrence. Des luttes pour porter le numéro dix, des chaussures dissimulées avant un entraînement ou des bouteilles d’eau cachées en pleine canicule. “À la fin, nous n’étions humainement plus sur la même longueur d’onde avec Lille”, résume-t-elle sobrement.

A Lille, Ayanda Sishuba a vécu des moments difficiles à seulement 10 ans. ©DR

Quoi de mieux que son cocon mouscronnois pour retrouver le sourire du garçon ? Dans une structure où il est bien trop fort, le milieu offensif reprend goût au football. S’il évolue un niveau en dessous, en élite 2, les centres de formation de grands clubs lui font toujours les yeux doux. Lens l’invite à passer un essai et souhaite l’enrôler directement. Pour la maman, le choix cornélien lui cause des maux de tête. “On venait de le ramener à Mouscron pour son bien et là, c’était la crainte de le remettre dans un environnement nocif sans savoir si le train repasserait une troisième fois.”

Dans ce raisonnement épineux, un homme créera la différence. Dominique Delattre, le responsable du centre de formation du Racing. “C’est ce Monsieur qui a fait que notre décision s’est portée sur Lens. Sans lui, je ne suis pas sûr que l’on aurait dit oui. Son côté humain m’a rassuré. Lorsqu’il nous a fait visiter La Gaillette, j’ai vu que les enfants n’étaient pas qu’un numéro avec lui.”

C'est à Lens où Ayanda Sishuba s'est épanoui notamment grâce à Dominique Delattre. ©DR

Un grand-père formidable en l’absence du père

L’humanité, un critère primordial et essentiel au vu de son passé douloureux au LOSC mais aussi à cette étape cruciale qui caractérise pour la première fois la séparation avec sa maman. “Tous les lundis matin, je pleurais pendant une demi-heure. C’est mon papa qui allait le conduire.” Jean-Bernard, un grand-père formidable, pilier indéboulonnable de la vie du Lensois, qui a su incarner la figure paternelle quand Asanda n’a pas assumé son rôle. Les bons joueurs ne sont pas toujours de grands hommes. “Ayanda n’a plus vu son père depuis ses 6 ans. Il n’a jamais été présent. Il n’est même pas retourné en Afrique du Sud. Il vit apparemment en Belgique mais on ne sait rien. Il ne donne pas de nouvelles.”

Avec son grand-père, Jean-Bernard, qui l'a si souvent entouré et qui a malheureusement disparu il y a 4 mois. ©DR

Dimanche à Bollaert face à Rennes, le jeune homme de 18 ans pourrait effectuer ses débuts en Ligue 1. Nul doute qu’en entrant dans l’arène, ses premières pensées iront à sa maman qui a tant donné pour lui et à son papy qui aurait tant aimé le voir étrenner les pelouses du championnat de France. “Il est parti il y a quatre mois. Son dernier souhait, c’était de le voir jouer en pro. Lors de la dernière discussion qu’il a eue avec lui, Il a dit à Ayanda qu’il le verrait d’en haut.”

Avec son plus fidèle supporter dans son cœur, la promesse du football belge ne sera jamais seule sur le terrain. Après un parcours loin d’être linéaire, le premier jour du reste de sa vie va débuter ce dimanche 20 août. L’avenir est prometteur et les pages de son grand livre blanc ne demandent qu’à être noircies par sa vision du jeu, ses coups d’éclat et sa double accélération. Pour égayer les trajets des nombreux voyages qui s’annoncent.