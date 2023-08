Comment Jude Bellingham s’est acclimaté si vite au Real Madrid : “Je suis dix fois meilleur que la saison dernière”

Déjà buteur pour son premier match officiel face à Bilbao (0-2), le milieu anglais a cette fois eu un pied dans les trois buts à Almeria (1-3), qui a pourtant mené au score au bout d’un contre lancé par… le Belge Largie Ramazani, auteur d’un bon match. Bellingham s’est trouvé au bon endroit pour l’égalisation, a placé une belle tête comme un vrai attaquant pour le 1-2 et a servi Vinicius Jr. pour le troisième.

À lire aussi

”J’espère que ce sera comme ma relation avec Karim, qu’il y aura beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives”, s’est réjoui l’attaquant brésilien qui semble apprécier son nouveau coéquipier et sa nouvelle position, dans un 4-3-1-2 avec un binôme d’attaquants juste devant Bellingham. “Il est hors série. Il a beaucoup de personnalité et s’est très vite adapté au système de l’équipe. On dirait qu’il est avec nous depuis longtemps”, a résumé Carlo Ancelotti le week-end dernier.

guillement "Je suis comme une éponge qui assimile tout de mes coéquipiers."

Si Bellingham se sent comme un poisson dans l’eau dans ses nouvelles attributions, c’est aussi parce que l’entraîneur italien a opté pour ce système qui lui correspond parfaitement et dans lequel il a reçu les clefs du jeu. Le joueur peut distribuer le ballon tout en profitant de l’absence d’un vrai numéro 9 pour grimper d’un cran et utiliser sa superbe finition. “Sa maturité et sa personnalité ont aidé Bellingham à s’adapter, pointe Ancelotti. Aussi le fait d’être resté trois saisons en Allemagne.”

Pour le reste, l’Anglais de 20 ans a profité de sa présaison complète au club pour trouver une vraie osmose avec ses partenaires qui, pour la plupart, possèdent le même âge, la même mentalité et un grand talent. “J’apprécie vraiment mes coéquipiers à cause de ce qu’ils font avec et sans ballon. Je prends vraiment du plaisir en jouant avec eux”, assure-t-il.

”Je suis un joueur dix fois meilleur que la saison dernière, ose même Jude Bellingham qui ne semble pas ressentir la pression de son transfert. Je suis très à l’aise avec ces joueurs et j’apprends tous les jours. Le niveau ici est très élevé et je suis comme une éponge qui assimile tout de mes coéquipiers. C’est pourquoi j’ai si bien commencé cette saison. Je dois désormais continuer à aider l’équipe car il reste beaucoup de matchs.”