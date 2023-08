Le double numéro 10 : la dernière innovation de Pep Guardiola pour remplacer Kevin De Bruyne

À lire aussi

Deux noms reviennent avec insistance ces derniers jours : Lucas Paqueta, vrai milieu offensif qui pourrait substituer KDB poste pour poste ; et bien évidemment Jérémy Doku, qui pourrait s’installer sur une aile pour permettre à un autre de joueur du noyau (Foden, Bernardo Silva ou Palmer) de prendre le rôle de De Bruyne. “Si nous recrutons, ce n’est pas pour le remplacer car il sera de retour en janvier ou février et la saison prochaine. Ce n’est pas non plus pour trouver un copier-coller, donc on discute et on verra ce qui se passe.”

Sauf que les deux derniers matchs disputés sans le Diable rouge lui ont donné des idées. En Supercoupe face à Séville mercredi dernier, Guardiola a d’abord utilisé Phil Foden dans le rôle de KDB. Sa prestation n’a pas été à la hauteur a même été éclipsée par celle de Cole Palmer sur l’aile droite. L’entraîneur espagnol a alors tenté autre chose ce samedi contre Newcastle : un duo de numéros dix.

"Les managers s'adaptent aux joueurs qu'ils ont et aux problèmes qu'ils ont."

Foden avec Alvarez

Initialement installé sur l’aile droite dans le 4-2-3-1, Foden a en réalité surtout occupé une position axiale avec Julian Alvarez à ses côtés. Kyle Walker s’est ainsi chargé de couvrir la totalité du couloir droit, alors que Rodri et Kovacic ont géré le reste de l’entrejeu pour permettre au duo offensif Foden-Alvarez de se concentrer sur leur connexion avec Haaland et les ailes.

”Les managers s’adaptent aux joueurs qu’ils ont et aux problèmes qu’ils ont, a commenté Guardiola, qui a vu Foden donner l’assist de l’unique but du match à… Alvarez. Phil peut jouer à tous les postes devant. A chaque contrôle, il sait exactement où est se trouve le but. Il n’a pas besoin de deux ou trois touches. Avec la façon dont Newcastle défend, nous pensions que nous pourrions le trouver lui ou Julian dans ces positions.”

Manchester City poursuivra-t-il ce schéma dimanche prochain à Brentford ? Sur le long terme, il semble compliqué de demander à Kyle Walker (33 ans) de couvrir tout le flanc droit. Une solution hybride avec un nouvel ailier (Doku ?) et une défense renforcée derrière lui pourrait apporter une cartouche supplémentaire pour la suite de la saison.