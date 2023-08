Innocenté des accusations de viol, Mason Greenwood va quitter Manchester United : “La meilleure décision pour tous”

De son côté, le joueur anglais a également réagi. “J’ai appris que la violence ou les abus dans toute relation sont mauvais, je n’ai pas fait les choses dont j’étais accusé et en février, j’ai été innocenté de toutes les accusations. Cependant, j’accepte pleinement d’avoir commis des erreurs dans ma relation et j’assume ma part de responsabilité dans les situations qui ont conduit à la publication sur les réseaux sociaux. […] La décision d’aujourd’hui fait partie d’un processus de collaboration entre Manchester United, ma famille et moi. La meilleure décision pour nous tous, c’est que je poursuive ma carrière de footballeur loin d’Old Trafford, où ma présence ne sera pas une distraction pour le club. Je remercie le club pour son soutien depuis mon arrivée à l’âge de sept ans. Il y aura toujours une partie de moi qui est United”, a notamment avancé le principal intéressé.

Écarté du club depuis janvier 2022, lorsqu’il avait été accusé de viol et d’agression physique sur sa compagne, Greenwood avait vu toutes les charges le concernant être abandonnées en février dernier. Manchester United avait alors décidé d’analyser la situation via une enquête interne avant de prendre une décision le concernant. Reste désormais à savoir s’il sera vendu, libéré de son contrat et qui voudra recruter l’ancien espoir.