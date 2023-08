Malgré la nouvelle vague de millions, les maux bleus persistent à Chelsea : “Nous devons croire au processus”

Une incapacité à gagner et un petit point sur six pour ouvrir la saison. Ce dimanche à West Ham, Mauricio Pochettino n’a pas fait mieux que ses prédécesseurs, Thomas Tuchel, Graham Potter ou Frank Lampard. Du moins sur la feuille de score qui laisse un air de déjà-vu. Encore un derby londonien perdu : le quatrième consécutif ; et encore une défaite : la huitième sur les quatorze derniers matchs de championnat (une seule victoire !).