Mason Greenwood renvoyé de Manchester United : “Plus approprié pour lui de continuer sa carrière loin d’Old Trafford”

Le club de Manchester United a mené “une enquête approfondie sur les allégations faites” à l’encontre de Greenwood. Une enquête qui s’est appuyée sur “de nombreuses preuves et sur un contexte inconnu du public” et lors de laquelle Manchester United a “entendu de nombreuses personnes avec une implication directe ou une connaissance de l’affaire”.

Mason Greenwood était un des grands espoirs du football anglais avant son arrestation en janvier 2022. Avec les Red Devils, l’attaquant aura joué 129 matches et marqué 35 buts.

Son arrestation faisait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et vidéos montrant une jeune femme le visage en sang, avec des contusions sur le corps. “À tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement”, indiquait le commentaire accompagnant les publications.

Il avait été accusé par une même plaignante de tentative de viol et d’agression pour des faits prétendument commis en 2021, ainsi que de comportement de contrôle et de coercition, des agissements qui avaient commencé selon l’accusation en 2018.

En février 2023, la police britannique avait annoncé l’abandon des poursuites, motivé par “le retrait de témoins clés et de nouveaux éléments”.

Ce lundi, Manchester United a communiqué sur le sujet et a indiqué que le club et le joueur ne pouvaient plus poursuivre sur le même chemin. “Toutes les personnes impliquées, y compris Mason, reconnaissent les difficultés liées à la reprise de sa carrière à Manchester United. Il a donc été décidé d’un commun accord qu’il serait plus approprié pour lui de le faire loin d’Old Trafford, et nous allons maintenant travailler avec Mason pour atteindre ce résultat”, a conclu le club dans son communiqué.

Le joueur s’est également exprimé à ce sujet en indiquant que son avenir se situerait loin de Old Trafford, le temple de Manchester United.