”Singe inutile” : Amadou Onana victime d’insulte raciste, Everton condamne fermement et veut identifier la personne concernée

”Everton Football Club condamne fermement toute forme d’abus raciste et discriminatoire envers nos joueurs. Le club est au courant d’un post raciste visant Amadou Onana. De tels abus sont ignobles et ne seront pas et ne doivent pas être tolérés. Le club mène une enquête pour identifier l’individu responsable et soutiendra également la police dans toute enquête qu’elle mènera. Nous devons tous adopter une position de tolérance zéro en signalant un tel comportement aux plateformes de médias sociaux et aux autorités. Le racisme n’a pas sa place en ligne, dans nos stades ou dans nos communautés”, a expliqué le club anglais.

