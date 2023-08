Nicolas Raskin, déjà taille patron aux Rangers : “Il a l’étoffe du futur capitaine”

À lire aussi

Bien qu’il n’ait pas encore inscrit son premier but huit mois plus tard, Nico Raskin se retrouve aujourd’hui avec encore davantage de crédit et de responsabilités. L’ancien Rouche a profité de sa présaison presque complète (dès son retour de l’Euro U21) pour parfaire ses automatismes et ses qualités physiques. Et le voilà déjà devenu un vrai leader sur le terrain.

Excellent dans les deux matchs du troisième tour préliminaire face aux Suisses du FC Servette, Raskin passe rarement à côté de ses prestations. Même quand le reste du collectif déraille un peu, comme ce fut le cas début août en championnat contre Kilmarnock (1-0). "Nicolas était probablement notre meilleur joueur et il a essayé de faire avancer l’équipe”, a confié le coach Michael Beale après cette défaite.

Le médian de 22 ans s’affirme comme la véritable force motrice de l’équipe. Il n’était d’ailleurs pas parvenu à cacher son mécontentement sur certains partenaires incapables de tenir le rythme. “Il était frustré à la fin parce que nous n’avons pas pu trouver la qualité nécessaire. Si vous avez autant de possession de balle que nous, c’est normal que l’on ait envie de mettre davantage le gardien adverse à contribution.”

Si certains médias locaux ont alors pointé le besoin d’apporter de l’aide à Raskin via un transfert, les Rangers ont plutôt opté pour une réponse collective quatre jours plus tard face à Servette (2-1). "Nous devions quelque chose aux fans après le match contre Kilmarnock, a commenté Nicolas Raskin. Nous avons créé de bonnes choses et avons eu une bonne connexion. On commence à voir de bons une-deux et de bonnes courses et il est important de continuer ainsi.”

Futur capitaine ?

La mentalité et le leadership du natif de Liège ne passent évidemment pas inaperçus. À tel point que certaines voix s’élèvent pour le désigner comme futur candidat au brassard, actuellement porté par l’indéboulonnable James Tavernier (31 ans). “Il a ce qu’il faut pour être capitaine, a commenté l’ancien milieu des Rangers (2018-2023) Scott Arfield qui a passé six mois avec Raskin avant de partir en MLS cet été. Même à un si jeune âge, on peut vraiment compter sur lui.”

L’ancien capitaine du Canada va encore plus loin. “Je pense qu’il est construit pour jouer dans un club de la taille des Rangers. Je le vois rester jouer là-bas pendant des années. Il prend le ballon; il est à l’aise avec le ballon; il a un super tempérament au milieu de terrain. C’est vraiment une acquisition fantastique.”

Côté transferts, les Rangers peuvent désormais aussi compter sur un certain Cyriel Dessers (ex-Genk), arrivé en juillet. “Il va marquer beaucoup de buts, assure Raskin qui a vu son nouveau coéquipier briller ce week-end en League Cup (un but et un assist). Il a eu une énorme période à Feyenoord où il a marqué énormément et je pense qu’il va faire la même chose ici.”