Retour réussi de Yorbe Vertessen au PSV, qui renvoie même Noa Lang sur le banc

Prêté avec une réussite relative en seconde partie de saison dernière à l'Union Saint-Gilloise (quatre buts et trois assists), l'attaquant est revenu au PSV avec de nouvelles intentions. Et ce, malgré l'arrivée concurrentielle de Noa Lang. Buteur lors du premier match de championnat contre Utrecht (2-0), Vertessen a d'ailleurs pris la place de l'ancien Brugeois ce samedi à Vitesse. Avec un nouveau but à la clef et un penalty provoqué. "Il a fait un excellent travail tout au long du match. C'était notre homme le plus menaçant", s'est réjoui l'entraîneur Peter Bosz.

Désormais surtout utilisé sur l'aile gauche, Vertessen a participé aux cinq matchs du PSV cette saison, avec deux titularisations, dont celle au match retour du tour précédent de qualification pour la C1 à Servette. "Ce n'est pas toujours facile mais j'essaie de me montrer dans les minutes que j'obtiens. Ça se passe bien et je veux garder ça", s'est motivé l'ancien Unioniste au micro d'ESPN. Le Belge de 22 ans sera à nouveau l'un des hommes-clefs face aux Rangers ce mardi soir.