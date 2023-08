Bientôt la fin de l’exode vers l’Arabie saoudite ? Il ne reste plus que huit places… en théorie

À lire aussi

149 étrangers pour 144 places

Et ils pourraient encore être suivis par d’autres noms d’ici la fin du mercato, le 20 septembre. Pourtant, les places commencent à devenir très chères au sein des dix-huit clubs de l’élite d’Arabie saoudite. À ce jour, la Saudi Pro League compte 149 joueurs avec un passeport étranger – soit 28 % de l’ensemble des effectifs – alors que seuls 144 joueurs peuvent être enregistrés pour la compétition (huit dans chaque club).

La plupart des clubs affichent ainsi déjà complet, et ont même dépassé leur quota. C’est le cas des plus connus comme Al-Nassr (avec Cristiano Ronaldo ou Sadio Mané) ; Al-Hilal (avec Neymar et Mitrovic) ; Al-Ettihad (avec Karim Benzema ou N’Golo Kanté) ; Al-Ahli (avec Riyad Mahrez ou Roberto Firmino) ou Al-Ettifaq (avec Jordan Henderson ou Moussa Dembélé). En réalité, seules six équipes ne comptent que sept étrangers et gardent donc encore une dernière place ; et une autre formation ne possède que six étrangers. Soit huit places pour l’ensemble du championnat.

À lire aussi

Des joueurs moins “connus” en font les frais

Cela n’empêchera cependant pas les clubs les plus avides de grands noms d’encore recruter à l’avenir. Il leur suffit de “faire de la place” en vendant, en prêtant ou en libérant un étranger moins important ou dont le nom est moins “prestigieux”. Pour accueillir Otavio, Al-Nassr vient, par exemple, de rompre le contrat de l’Ouzbèke Jaloliddin Masharipov ; alors que l’international malien Moussa Marega a fait les frais de l’arrivée de Mitrovic à Al-Hilal. Le Nigérian Odion Ighalo a, quant à lui, été envoyé en prêt par Al-Hilal dans un autre club saoudien qui possédait encore une place afin de pouvoir accueillir Neymar.

À lire aussi

Si l’on retrouve actuellement 149 joueurs étrangers au lieu de 144 maximum, c’est aussi parce que certaines formations n’ont pas encore réglé l’avenir de leurs joueurs excédentaires. L’Algérien Ryad Boudebouz, arrivé à Al-Ahli il y a douze mois et titulaire lors des deux premiers matchs de championnat, risque ainsi d’être exclu de l’équipe pour permettre au nouveau venu Merih Demiral d’intégrer la feuille de match. Al-Nassr devra faire de même pour trois de ses étrangers (Ospina, Konan et Martinez) puisqu’ils sont actuellement onze au sein de l’effectif.

Et après ? Il faut s’attendre à ce que la fédération saoudienne élargisse sa limite d’étrangers dans les prochaines années, comme elle l’a fait par étapes depuis 2016 où le quota était encore fixé à quatre. En revanche, quasiment aucun joueur n’a signé un contrat de plus de trois années, en sachant aussi que rares sont ceux qui le respectent jusqu’au bout. Ce qui signifie que beaucoup d’entre eux reviendront en Europe avant la fin de leur carrière et qu’une sorte de tournante pourrait s’installer au cours des prochaines années. Histoire qu’un maximum de joueurs puissent “subvenir aux besoins de sa famille”…