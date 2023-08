Le drôle d’été de Dino Arslanagic : de la D2 turque à un duel avec Benzema, en passant par les Émirats dans l’anonymat

Après avoir disputé la présaison avec Hatta et participé à plusieurs rencontres amicales, Arslanagic a reçu le coup de fil d’un certain Yannick Ferrera, devenu entraîneur d’Al-Riyadh à la mi-juin. Les deux hommes se connaissent forcément bien puisqu’ils ont passé la saison 2015-2016 ensemble au Standard. Vu le projet présenté et l’attractivité grandissante du championnat d’Arabie saoudite, Arslanagic a cédé à la proposition pour débarquer à Riyad, à environ 1 000 km à l’ouest des Émirats arabes unis, aux alentours du 10 août.

Curieusement, ni Hatta Club ni Al-Riyadh SC n’ont communiqué sur ce mouvement qui a été réalisé dans l’anonymat le plus total. Les modalités n’ont donc pas non plus été transmises, mais il s’agirait bien d’un autre transfert à titre définitif et non un prêt. Est-ce légal ? Oui. Selon le règlement de la Fifa, un joueur peut être enregistré auprès de trois clubs au maximum au cours d’une même saison.

À lire aussi

Quoi qu’il en soit, Arslanagic a été très rapidement intégré par Yannick Ferrera. L’ancien défenseur de l’Antwerp, de Gand et de Mouscron a même déjà participé aux deux premiers matchs de championnat joués en intégralité. Et le voilà désormais en passe d’affronter ce jeudi le club d’Al-Ittihad, emmené par Karim Benzema, N’Golo Kanté ou Fabinho. Rien que ça…