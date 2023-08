Interrogé sur Twich à propos de son premier but avec le Bayer Leverkusen, le Chilien répondait: "Après mon premier but en Europe, avec le Bayer Leverkusen, le gardien a fait une dépression et s'est suicidé".

Des propos qui ne sont pas passés du tout puisqu'il évoquait le cas de Robert Enke. De fait, Arturo Vidal l'avait croisé en 2007. Deux ans plus tard, le portier se suicidait à un passage à niveau en Allemagne.

Alors âgé de 32 ans, il souffrait de dépression suite au décès de sa fille, touchée par le cancer en 2006.