Mercato des Belges à l’étranger : l’été 2023 chatouillera le record de 2019

Un chèque de 65 millions par ci, un autre de 62 millions par là et un troisième de 39 millions. Les transferts de Jérémy Doku, Roméo Lavia et Loïs Openda ont fait grimper les compteurs belges cet été. Le nouvel ailier de Manchester City – qui passera sa visite médicale ce mercredi – et le médian de Chelsea sont même devenus les quatrième et cinquième joueurs belges les plus chers de l’histoire, après Eden Hazard (115 M €), Romelu Lukaku (113 M €) et Kevin De Bruyne (76 M €).