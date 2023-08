Tout roule magnifiquement bien pour La Pulga qui semble bien plus épanoui à Miami que ce qu’il ne l’était à Paris. L’Argentin l’a déjà fait savoir et en a rajouté une couche lors d’un entretien accordé à Apple TV + : “Nous avions passé deux ans difficiles. La vérité est que ça ne s’est pas bien passé, nous avons eu du mal. À Miami, c’est un peu comme revenir à la vie que nous avions à Barcelone : apprécier le quotidien, les enfants, dans une famille qui va bien. J’apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n’était pas le cas (à Paris, Ndlr). Maintenant qu’un peu de temps a passé, je peux dire que nous avons eu raison de dire que c’était le bon endroit où venir”, a-t-il lâché.

Des propos que les Parisiens apprécieront quelques jours après les premières réactions de l’Argentin sur son passage en capitale française.” Comme je l’ai dit, mon départ à Paris n’était pas quelque chose que je voulais, quitter Barcelone n’était pas quelque chose que je voulais et cela s’est passé, pour ainsi dire, du jour au lendemain. Il a fallu que je m’adapte à un endroit totalement différent de ceux où j’avais vécu toute ma vie, à la fois en ce qui concerne la ville et au sens sportif, et c’était difficile, le contraire de ce qui m’arrive ici en ce moment”, racontait le septuple Ballon d’or.