Dodi Lukebakio, l’arme manquante du FC Séville : “L’entraîneur a une idée et je m’adapterai”

Dans ces rencontres, le coach José Luis Mendilibar a constaté des problèmes défensifs, mais aussi une incapacité de ses joueurs à accélérer le jeu, engager des duels, prendre des risques ou évoluer dans la verticalité. C’est là que Dodi Lukebakio entre en scène.

”Il s’intégrera bien dans le jeu des ailes, pour récupérer le ballon et chercher de l’espace, pense le directeur sportif Victor Orta. Il a de la vitesse, du débordement, de la finition et une interprétation du football dans les espaces avec un point physique que l’équipe a cherché à plusieurs reprises. Et il peut ajouter à quatre positions. Cette polyvalence est une grande valeur ajoutée.”

Surtout utilisé sur l’aile droite au Hertha Berlin pour rentrer dans le jeu, le gaucher de 25 ans risque de changer de côté à Séville. José Luis Mendilibar devrait en effet conserver son 4-2-3-1 avec Luis Ocampos côté droit, Youssef En-Nesyri en pointe et Lukebakio à gauche à la place d’Erik Lamela. L’idée sera d’utiliser la puissance de débordement du Diable rouge pour amener des ballons dans le grand rectangle.

guillement "Il s'intégrera bien dans le jeu des ailes."

”J’ai joué pratiquement à tous les postes offensifs, a-t-il commenté en conférence de presse jeudi soir, conscient de cette situation. Je pense que l’entraîneur a une idée et je dois m’adapter pour être disponible pour n’importe quel poste. Mon idée, c’est d’aider l’entraîneur. Il faut être flexible.”

Là-bas, Lukebakio découvrira son cinquième championnat, après la Pro League, la Ligue 1, la Premier League et la Bundesliga. Il retrouvera également la Ligue des champions, deux ans après sa participation avec Wolfsbourg. “J’ai regardé et suivi les matchs de ce championnat très attractif et j’ai vraiment envie de jouer ici. Séville est un club qui veut gagner des titres. J’ai de l’ambition et une envie de commencer.”

En parallèle de sa présentation au club, la direction a également tenu à clarifier la situation concernant les rumeurs autour d’une implication douteuse de 777 Partners, qui possède des parts à Séville (15 %) et au Hertha (64 %). “Nous avons fait une offre à Dodi et il est là, c’est tout”, a lancé le président José Castro. “Selon la loi allemande, le club représente 51 % de ses membres, ils ont porté ce transfert devant un conseil et ils ont décidé. De plus, il faut reconnaître que la volonté du joueur a beaucoup compté”, a ajouté Victor Orta.