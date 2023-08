110 millions dépensés pour 13 joueurs bien ciblés : zoom sur le mercato de Vincent Kompany à Burnley

À lire aussi

Vincent Kompany a pointé différents besoins dès la fin de la saison dernière, en mettant le doigt sur des critères bien spécifiques. De la jeunesse, des profils travailleurs, de la polyvalence, des visages déjà connus et une dose d’expérience en Premier League pour renforcer toutes les lignes. Coût total des opérations : 111 millions d’euros, en attendant peut-être encore d’autres jolis coups en fin de mercato.

C’est ainsi que deux attaquants, quatre ailiers, un milieu offensif, un milieu défensif, trois défenseurs centraux et deux gardiens ont été recrutés. Deux étaient déjà présents au club la saison passée mais l’option d’achat de leur prêt a été levée (Jordan Beyer et Michael Obafemi) ; un seul est arrivé en prêt (Jacob Bruun Larsen) ; deux ont signé gratuitement (Nathan Redmond et Lawrence Vigouroux) ; et tous les autres ont été minutieusement étudiés avant d’être achetés.

Un peu d’expérience, beaucoup de jeunesse

À l’instar de sa stratégie de la saison dernière avec Manuel Benson, Ameen Al-Dakhil ou Josh Cullen, Vincent Kompany en connaissait déjà certains. Dont évidemment Hannes Delcroix (24 ans) qu’il a bien connu à Anderlecht avec Jacob Bruun Larsen (24). Mais aussi l’ancien Genkois Sander Berge (25 ans) qui possède par ailleurs l’expérience d’une trentaine de matchs en Premier League avec Sheffield United, ce que beaucoup de joueurs de Burnley n’ont pas. C’est aussi dans cette optique que la plus âgée des recrues Nathan Redmond (29 ans et 265 matchs en Premier League) est arrivée.

Ces deux joueurs sont les exceptions d’un mercato où l’âge moyen des nouveaux venus s’élève à seulement 21 ans. Kompany prépare en effet déjà l’avenir avec des jeunes talents comme l’international suisse Zeki Amdouni (22 ans) ou l’ailier français Wilson Odobert (18). Et en parallèle, il s’assure de conserver ses meilleurs éléments : Josh Cullen, Anass Zaroury et Manuel Benson ont tous prolongé leur contrat cet été.