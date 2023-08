Les choses étaient d'ailleurs bien mal embarquées à la pause avec l'ouverture du score de Gordon à la 25e et l'exclusion de Virgil Van Dijk trois minutes plus tard. Et pourtant...

Monté en toute fin de match, Darwin Núñez a fait parler son instinct de buteur. Lancé par deux fois en profondeur (et profitant des errements défensifs locaux, il faut bien le reconnaître), l'Uruguayen a planté un doublé dans les dix dernières minutes (81e et 93e). De quoi rendre hystérique tous les fans qui s'étaient déplacés.