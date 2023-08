”Comme Iker et Sara”: une vidéo montre les joueuses espagnoles s’amuser du baiser forcé entre Rubiales et Hermoso (VIDÉO)

Des images, qui proviendraient du téléphone d’une personne présente dans le car des joueuses fraîchement championnes du monde, montrent en effet Jenni Hermoso s’amuser du baiser. “Comme Iker et Sara”, peut-on entendre, alors que la capitaine de l’équipe montre la photo d’elle en train d'être embrassée par Luis Rubiales. Lors de la Coupe du monde 2010, le gardien Iker Casillas avait en effet donné un baiser à sa compagne de l’époque Sara Carbonero à l’issue du tournoi.

Plus loin dans la vidéo, on peut également voir Jenni Hermoso raconter l’évènement à ses coéquipières. “Vous ne l’avez pas vu ? Excité, il est venu et m’a attrapée comme ça”, détaille-t-elle. À la fin de la séquence, Luis Rubiales pénètre dans le car sous les acclamations des joueuses qui s’amusent en lui criant : “Bisou ! Bisou ! Bisou !”

Jenni Hermoso avait d’abord indiqué ne pas avoir apprécié le baiser, puis un communiqué de la fédération l’a citée en relativisant l’incident. Depuis, elle a fermement nié que le baiser était consenti.

Selon les informations du site Eldiario.es, le président suspendu de la Fédération espagnole de football aurait envoyé ces images auprès de la FIFA afin de défendre sa cause. Pour rappel, il a été suspendu pour une période initiale de 90 jours.