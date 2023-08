Selon le sélectionneur marocain, "le niveau du championnat saoudien est plus élevé que celui de Belgique ou des Pays Bas"

Un journaliste a relevé le fait que plusieurs joueurs Marocains sélectionnés évoluent dans le championnat saoudien, alors qu'il y a en a moins (seulement deux, Bilal El Khannouss de Genk et Ismael Saibari du PSV Eindhoven) qui jouent aux Pays-Bas et en Belgique. Une remarque qui n'a visiblement pas lieu d'être pour Walid Regragui, qui a répondu du tac au tac à son interlocuteur que, selon lui, "le championnat saoudien dépasse, en niveau, ceux de la Belgique et des Pays-Bas". "Lorsque j’observe les joueurs évoluant dans ce championnat, le niveau global est considérablement élevé", a-t-il ajouté.

Le sélectionneur marocain a en effet fait appel à Mohamedi (qui évolue à Al Wehda FC), Jawad El Yamiq (Al Wehda FC), Yacine Bounou (Al Hilal), Abderrazak Hamdallah (Al Ittihad), tous les quatre engagés en Saoudi Premier League. Un championnat qui a attiré lors de ce mercato pas mal de nouvelles stars internationales, comme Ronaldo, Benzema, Neymar ou encore Mané. La compétition va sans doute monter d'un cran en Arabie saoudite, ce que Walid Regragui semble tenir à l'oeil.