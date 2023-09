Philips et le PSV dans le Livre des records pour le plus long contrat de sponsoring: "Au cœur du passé, du présent et de l'avenir du club"

Philips et le club de football néerlandais PSV entrent dans le Livre Guinness des records pour le plus long engagement de sponsoring avec un club sportif. Le patron de l'entreprise néerlandaise, Roy Jakobs, et le président de l'équipe, Marcel Brands, recevront le certificat l'attestant ce vendredi, a annoncé Philips.