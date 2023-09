"J'ai été joueur 11 ans en Premier League et je comprends bien à quel niveau nous jouons", a déclaré Kompany lors de la conférence de presse d'après-match. "Personne ne commence la saison naïvement. Nous savons que nous sommes confrontés à un grand défi, mais c'est vrai pour toutes les équipes promues. Les trois équipes promues n'ont qu'un seul point ensemble pour le moment. Cela prouve une fois de plus que chaque match en Premier League est très difficile".

Burnley a déjà concédé 11 buts en trois matchs et subi trop de pertes de balle dans sa propre moitié de terrain contre Tottenham. "Je ne suis pas content de cela", a déclaré Kompany. "Mais je pense qu'il est plus facile de résoudre les problèmes défensifs que les difficultés offensives. Je pense que nous avons encore eu des occasions aujourd'hui. C'était également le cas contre Manchester City et Aston Villa. Je suis content de cela. Et cela nous permet de rester dans le match. D'une certaine manière, on pouvait s'attendre à ce que nous commencions la saison par un 0 sur 9. Nous avons joué contre trois très bonnes équipes. Mais ce n'est pas une excuse. Nous devons nous améliorer, c'est clair. Nous continuons à travailler dur. Il y a encore beaucoup de marge de progression dans cette équipe."