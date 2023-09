Allemagne: Leipzig fait tomber l'Union Berlin sur sa pelouse

Le duo de leaders a rendez-vous après la trêve internationale sur la pelouse de l'Allianz Arena pour le premier choc au sommet de la Bundesliga le vendredi 15 septembre (20h30).

Derrière le Bayern et Leverkusen, six équipes se partagent la 3e place avec deux victoires et six points au compteur, parmi lesquelles Leipzig (4e) et l'Union (5e).

Dimanche, les hommes de Marco Rose ont mis fin à plus de dix-huit mois d'invincibilité des joueurs de l'Union Berlin à domicile en championnat. La dernière défaite en Bundesliga dans leur "Alte Försterei", le nom de leur stade, remontait au 13 février 2022 contre le Borussia Dortmund (3-0), entraîné à l'époque par... Marco Rose.

Carton rouge pour Volland

Leipzig a trouvé la faille dans la défense à la 51e minute sur une superbe frappe de Xavi Simons, idéalement servi par Benjamin Henrichs à l'entrée de la surface de réparation. D'un plat du pied enroulé, il a placé la balle hors de portée de Frederik Rönnow, juste sous la barre transversale.

Après une première période dominée par les Berlinois, le second acte a été bien plus accroché et tendu, à l'image de la grosse faute de Kevin Volland sur Mohamed Simakan, qui a valu à la recrue estivale de l'Union un carton rouge à la 64e minute.

Réduits à dix pendant une demi-heure de jeu, les hommes d'Urs Fischer ont craqué en fin de rencontre. Benjamin Sesko a inscrit un doublé en l'espace de deux minutes (85e et 87e), après son entrée en jeu à la 75e minute.

Dans deux semaines, après la pause internationale, Leipzig recevra Augsbourg à domicile, et l'Union se déplacera à Mayence le samedi 16 septembre. Les deux équipes disputeront ensuite la première journée de la Ligue des champions (à Berne pour Leipzig et à Madrid contre le Real pour l'Union, novice en C1).