Aston Villa restait en effet sur deux victoires contre Everton (4-0) et Burnley (3-1) en championnat et un double succès face aux Ecossais de Hibernian (5-0 puis 3-0) en barrages de Ligue Europa Conférence, quatre rencontres à quinze buts marqués et un seul encaissé.

Liverpool a muselé l'attaque emmenée par Moussa Diaby, et Emiliano Martinez, le gardien des champions du monde argentins, est allé chercher le ballon dans ses filets à trois reprises à cause de Dominik Szoboszlai (3e), Matty Cash contre-son-camp (22e) et Mohamed Salah (55e).

L'équipe de Jürgen Klopp est troisième avec dix points, comme le deuxième Tottenham et le quatrième West Ham. Manchester City occupe seul la tête avec douze points.

De son côté, Crystal Palace est monté à la septième place en dominant Wolverhampton grâce à un doublé de son attaquant français Odsonne Edouard (56e, 84e), sorti sous l'ovation du Selhurst Park. Le milieu offensif Eberechi Eze (78e) a aussi participé à la fête.

La journée de dimanche se termine par le choc entre Arsenal et Manchester United à l'Emirates.