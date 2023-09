Discret mais pas vraiment… Qui est le garde du corps de Lionel Messi, qui a encore dû intervenir dimanche soir ?

Ce nom ne vous dit rien ? C’est normal… L’homme, pourtant basé, est censé passer inaperçu car il est garde du corps de la star argentine. Pourtant, ces dernières semaines, il a fait parler de lui en devenant intervenir à plusieurs reprises. Il y a quelques semaines, il s’est en effet interposé lorsqu’un supporter a voulu s’approcher un peu trop près de Messi. Ce dimanche, à nouveau lors d’un match de l’Inter Miami, il a bondi sur le terrain pour empêcher un supporter de venir toucher de trop près son idole. Les images, à découvrir ci-dessous, ont fait le tour de la Toile et évidemment, les médias s’intéressent de plus en plus au parcours de cet homme de l’ombre.

Non, il n’est pas un ancien de la marine américaine

Mais qui est-il ? Si sa fonction se veut discrète, l’homme l’est en réalité un peu moins sur les réseaux sociaux. En effet, sa page Instagram compte 181.000 abonnés. En consultant sa page, on peut se rendre compte que Yassine Chueko est un fan d’arts martiaux. Il pratique lui-même la boxe thaïlandaise et partage nombreux de ses exploits ou entraînements en vidéo. Une image le montre également en compagnie de Khabib Nurmagomedov, ancien champion de l’UFC (Ultimate Fighting Championship).

À noter que certains médias ont relayé l’information selon laquelle Yassine Chueko aurait également servi dans la marine américaine, en Irak et en Afghanistan. Mais il s’agit de rumeurs qui ont été démenties par des membres de la marine. “Nous n’avons jamais entendu parler de lui et son nom n’apparaît dans aucune base de données”, confient ainsi plusieurs sources au Daily Mail.

Ce qui est certain, par contre, c’est que l’amateur d’arts martiaux a été désigné garde du corps de Lionel Messi dès son arrivée au PSG. Et avant cela, il avait assuré la sécurité de Leonardo, ancien directeur sportif du club parisien.

À noter que “Monsieur Muscle” ne se contente pas de veiller à la sécurité de Messi sur le terrain, il doit également le surveiller lors des déplacements au stade. Il dirige en outre toute une équipe qui veille à ce que la famille de la star soit toujours en sécurité lorsqu’elle se déplace pour voir les exploits de Leo.