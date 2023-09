Mais il a également évoqué sa relation avec Lionel Messi. D’après lui, leur rivalité est “terminée” : “Si vous aimez Cristiano, vous n’êtes pas obligés de détester Messi. Nous deux avons changé l’histoire du football et nous sommes respectés. La rivalité est terminée. Actuellement, nous faisons tous les deux bien les choses “.

Effectivement, que ce soit Messi en MLS ou Ronaldo en Arabie saoudite, les deux légendes vivantes du football n’en finissent pas de se montrer décisifs. D’ailleurs Ronaldo a inscrit son 850e but en club en Arabie saoudite.

Et ce n’est pas pour autant que CR7 est rassasié : “Je vise encore plus loin. “Tant que je jouerai, je veux placer la barre très haut, je dois voir grand… Je veux continuer, car je me sens bien et utile mais tout peut arriver”.