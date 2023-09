L'Allemagne humiliée par le Japon en match amical à neuf mois de son Euro 2024

Les huées et les sifflets des supporters se font de plus en plus audibles à la fin de chaque match de l'Allemagne, et Wolfsburg n'a pas échappé à la règle, pour les supporters restés dans le stade alors qu'une partie n'a même pas attendu le coup de sifflet final pour partir.

Battus par la Belgique (3-2), la Pologne (1-0), la Colombie (2-0) et désormais le Japon, les Allemands n'ont gagné qu'une seule fois contre le modeste Pérou (2-0), depuis la traumatisante élimination dès le 1er tour du Mondial 2022 au Qatar.

À neuf mois d'accueillir l'Euro du 14 juin au 14 juillet, la position de Flick au poste de sélectionneur est plus qu'instable, même si la Fédération allemande n'a pas pour habitude de limoger ses sélectionneurs. Arrivé à l'été 2021 pour succéder au long mandat de Joachim Löw, Hansi Flick n'a pas réussi à convaincre.