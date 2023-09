La chronique de Jonathan Lange : Marco Verratti, le gâchis de Paris

Trop pressé de tourner la page, le PSG a exfiltré le deuxième joueur qui a le plus porté son maillot, son élément le plus titré qui a été neuf fois champion de France sans faire de sentiment. Le club avait récupéré une pépite du football italien qui n’était jamais sorti de son Pescara natal? Il a exfiltré un drôle de joueur. Verratti à Paris, au final, c’est d’abord l’histoire d’un gâchis. Celui de son talent, d’abord unanimement reconnu mais que partiellement exploité. Référence en la matière, Pep Guardiola l’exprimait avec ses mots il y a deux ans quand il s’est dit “amoureux” du milieu “un joueur exceptionnel, extraordinaire qui sous pression le calme nécessaire pour faire une touche de balle supplémentaire, créer une extra-passe derrière notre milieu de terrain.”

Le Petit hibou s'est brûlé les ailes dans la nuit parisienne

Le Petit Hibou est un oiseau de nuit qui a fini par se brûler les ailes dans les bars et les boîtes de la capitale française, prenant la fameuse récupération invisible au sens premier du terme. Forcément, l’Italien est responsable de sa trajectoire mais il n’est pas le seul coupable puisque plus qu’un autre, il reste l’incarnation d’un projet qui, depuis onze ans, a d’abord été prometteur avant de décevoir à chaque fois. Que lui, comme Neymar d’ailleurs, ait perdu ses meilleures années se veut révélateur de la faiblesse du PSG. Si elles sont peut-être plus importantes qu’ailleurs dans la capitale française, les fameuses tentations existent aussi dans les autres grandes villes du continent, peut-être plus à Barcelone et à Milan qu’à Manchester ou à Munich. Mais en Catalogne comme en Lombardie, l’institution est si puissante qu’elle exerce sur les joueurs une pression qui empêche ou minimise les sorties de route. Et qui n’aurait pas fait de mal à Verratti. Pour empêcher un vrai gâchis.