Le plafond des dépenses du FC Barcelone à nouveau réduit par la Liga

Les dépenses couvertes par le plafond de la Liga comprennent les salaires des joueurs et du personnel, les coûts d'amortissement des transferts, les frais d'agent, les bonus...

Le niveau actuel des dépenses du FC Barcelone est d'environ 400 millions d'euros, d'après des médias espagnols. Or, en cas de dépassement de la limite autorisée, le club ne pourrait utiliser que 50% de ses revenus pour étoffer son effectif, jusqu'à ce qu'il se retrouve à nouveau dans les clous.

La situation actuelle rend ainsi peu probable des renforts significatifs lors du mercato hivernal et de nouvelles réductions de dépenses seront indispensables si le club veut se renforcer l'été prochain.

Fragile financièrement, le Barça a enregistré plusieurs départs cet été, dont ceux des cadres Sergio Busquets et Jordi Alba ou encore du Français Ousmane Dembélé, qui a rejoint le Paris SG.

Le gardien allemand Marc-Andre ter Stegen a prolongé son contrat jusqu'en 2028, acceptant de différer une partie de son salaire de cette saison. Cela a notamment permis les arrivées en Catalogne sous forme de prêts des Portugais Joao Cancelo et Joao Felix.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse qu'il ne savait pas quand la situation financière de Barcelone reviendrait à la normale: "cela dépend du Barça et de sa stratégie commerciale. Peut-être qu'ils vendront un grand joueur et feront ainsi un pas de géant. Nous ne savons pas s'ils le feront. Toute la stratégie à moyen et long terme est définie par le club, nous ne la définissons pas pour eux", a-t-il commenté.