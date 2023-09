Yannick Ferrera se confie depuis l’Arabie saoudite avant d’affronter Neymar : “J’ai essayé d’avoir Alexis Sanchez et Isco”

Vous vivez un peu en marge des Saoudiens ?

”Oui, cela s’appelle un compound et il y en a deux grands à Riyad. C’est comme un village dans la ville où il faut franchir une sécurité pour rentrer. À l’intérieur, c’est assez énorme. Dans mon compound, il y a plus de 1 000 villas ou appartements et puis tout le nécessaire : un centre sportif, une piscine, des terrains de tennis, une salle de cinéma, un bowling, un restaurant et des commerces.”

À lire aussi

Vous n’y avez pas croisé Cristiano Ronaldo ou Neymar ?

”Je n’ai pas encore vu de joueurs d’Al-Nassr ou Al-Hilal, mais je croise souvent Jorge Jesus, le coach de Neymar, à la salle de fitness. Les stars comme Ronaldo sont dans un autre compound, qui ne se trouve pas très loin d’ici.”

Revenons sur votre signature début juin. C’est déjà votre troisième passage en Arabie saoudite, après Al-Shabab (2011-2012) et Al-Fateh (2019-2022).

”Avant d’aller à Al-Riyadh, j’étais en discussion avec le club d’Amiens, en Ligue 2. Mais ils ont tardé à assurer le maintien. J’ai ensuite reçu des propositions d’un club qatari et d’un club marocain que j’ai refusées. Puis est venue l’offre d’Al-Riyadh qui avait fixé une date limite. Vu que ça traînait à Amiens et que je n’avais pas de certitude, je ne voulais pas risquer de perdre cette opportunité. D’autant que je connaissais déjà le championnat et le pays.”

À ce moment-là, c’était aussi l’effervescence avec la venue de Karim Benzema puis d’autres stars dans le championnat. Ça a pesé dans la balance ?

”Avant, quand un entraîneur ou un joueur allait là-bas, les gens disaient : 'qu’est-ce qu’il va faire là-bas ? On va l’oublier.' Mais c’est vrai que je me suis dit que c’était peut-être le bon moment d’y être, en sachant que le monde entier regardera le championnat vu le nombre de stars qui sont arrivées. Même si je suis loin de l’Europe durant une saison, on ne va pas m’oublier pour autant.”

L’aspect financier joue aussi énormément j’imagine. Mais vous vous sentez aussi plus légitime vu les grands noms qui sont là ?

”Non et je ne me suis jamais senti illégitime avant. Les gens ont tendance à être plus négatifs que positifs. C’était le cas quand j’ai signé en Arabie saoudite en 2019. Mais il faut recontextualiser. Je venais d’enchaîner cinq clubs en Belgique, dont le dernier était Waasland-Beveren où je ne suis resté que cinq mois parce que ça ne s’est pas super bien passé. Puis je suis resté onze mois sans club. J’ai reçu quelques propositions, mais rien qui me tentait vraiment. Puis en octobre 2019, le président d’Al-Fateh me contacte et me dit que je peux aller travailler dans de super conditions, que je vais bien gagner ma vie et que je vais faire le métier que j’aime. Je n’ai pas hésité une seule seconde à ce moment-là. Tout ça pour dire que je n’ai pas refusé des projets pour privilégier l’argent. Moi, j’aime entraîner et je suis triste quand je n’ai pas de club. Si les conditions de travail, de vie et financières sont réunies, alors pourquoi ne pas le faire ?”

guillement "Je n’ai pas refusé des projets pour privilégier l’argent."

D’après vous, jusqu’où ira cet exode de joueurs vers l’Arabie ? On peut s’attendre à ce que la limite de huit étrangers par club soit revue à la hausse.

”Certains médias saoudiens évoquent la possibilité de passer à dix étrangers la saison prochaine. Mais ça ne reste que des rumeurs. Jusqu’où ça ira ? Je ne sais pas. Cristiano Ronaldo a clairement ouvert la porte aux autres en signant en janvier. Ce projet vient à peine de naître, donc c’est difficile de savoir jusqu’où ça ira. Pour le moment, c’est en tout cas bien d’y être.”

Le profil des joueurs a aussi évolué : il n’y a pas que des préretraités.

”Oui, avant c’étaient des mecs de 35 ans qui venaient aux Emirats, au Qatar ou en Arabie pour chercher de l’argent. Maintenant, ce sont des gars beaucoup plus compétitifs.”

On parle d’ailleurs de la volonté de l’Arabie d’intégrer un club à la Ligue des champions européenne. Vous en pensez quoi ?

”Je n’ai pas à me prononcer sur ce débat, mais ce que je peux dire c’est que certaines équipes ont largement le niveau pour évoluer en Ligue des champions. Nous, on a par exemple joué contre Al-Ettihad avec Karim Benzema, N’Golo Kanté ou Fabinho et ils auraient leur place sans aucun problème.”

Le niveau est donc beaucoup plus élevé que lors de votre premier passage en 2011 ?

”Vraiment. À l’époque, la limite était fixée à trois étrangers et un étranger asiatique. Puis quand je suis revenu en 2019, c’était sept étrangers. Maintenant, on est à huit et le niveau des joueurs qui y sont est beaucoup plus élevé qu’avant.”

guillement "Certaines équipes ont largement le niveau pour la Ligue des champions."

Yannick Carrasco (30 ans) fait justement partie des derniers arrivés “plus jeunes” dans votre ancien club d’Al-Shabab. Vu vos noms, on ne vous a jamais confondu avec lui ?

”Pas récemment en Arabie, mais ça a été le cas par le passé quand j’étais à Saint-Trond. Je me souviens d’un épisode assez drôle en 2014 : je passais ma licence pro avec Vital Borkelmans qui était adjoint de Marc Wilmots chez les Diables. Un matin, Vital me téléphone et me demande comment ça se passe avec ma blessure. Et de fait, il pensait que j’étais Yannick Ferreira-Carrasco (rires).”

À lire aussi

Comment vous avez vécu cet été complètement dingue avec ces dizaines de stars qui sont arrivées ?

”Quand on voyait certains grands joueurs arriver, notre président s’est posé des questions. Car les quatre grands clubs ont reçu un budget de la part du Royaume saoudien. Et effectivement, le gouvernement a réagi en allouant un budget pour le recrutement à tous les clubs. Il y a toutefois un gros déséquilibre dans les sommes : hormis Al-Ahli, les trois promus – dont Al-Riyadh – ont reçu le plus petit budget. Et puis, les autres clubs ont été aidés selon le classement de la saison dernière. Au final, notre budget est le plus petit de toute la ligue, donc on a pris des joueurs qui ne sont pas des gros noms mais qui pourront quand même nous aider pour atteindre nos objectifs.”

Vous avez quand même recruté Juanmi du Betis.

”C’est vrai. On était sur lui pendant plusieurs semaines et ça a duré longtemps parce que notre budget a évolué entre-temps. Il a déjà joué trois matchs avec nous et n’a pas encore marqué, mais on espère qu’il va vite devenir efficace parce qu’on en a besoin.”

guillement "Tous les clubs ont reçu un budget du gouvernement."

Pour le reste, ce sont beaucoup d’anciens de Pro League : Knowledge Musona, Dino Arslanagic ou Birama Touré.

”J’avais déjà eu Dino et Birama au Standard, mais ce n’est pas moi qui ai lancé les noms. Ce sont des joueurs qui ont été proposés et j’ai dit que ça pouvait être intéressant, même si je ne suis pas le décideur final. À un moment du mercato, j’ai d’ailleurs aussi discuté avec Alexis Sanchez, Isco et Jesé parce qu’on pensait que notre budget était beaucoup plus élevé. Ça a été assez chaotique.”

À lire aussi

Yannick Ferrera dirige l'équipe d'Al-Riyadh SC depuis cet été. ©Al-Riyadh SC

Côté résultats, vous comptez 4 points sur 15.

”Oui et il faudra voir comment ça se passe pour moi. Nous avons bien commencé avec 4 points sur 6, mais on vient de faire 0 sur 9. Je sais mieux que quiconque comment ça fonctionne dans le football, parce que j’en ai déjà fait l’expérience plusieurs fois. Donc on verra comment on arrive à survivre à cette mauvaise passe.”

Votre direction est intraitable avec ses coachs ?

”C’est un club qui était encore en D3 il y a trois ans et qui vient de monter. Je pense qu’ils sont conscients qu’on ne peut pas rivaliser avec les grands et qu’on est au tout début de l’histoire par rapport aux autres clubs qui ont déjà une bonne base dans le championnat. Il y a une structure et une organisation à créer et il faut attirer de bons joueurs locaux. Donc j’ose espérer que les gens du club en tiendront compte. Mais entre ce qu’on te dit avant une défaite et ce qui se passe après, il y a souvent une grosse différence.”

"On verra comment on arrive à survivre à cette mauvaise passe."

Vendredi, vous allez en tout cas affronter Al-Hilal, avec la grande première de Neymar.

”Oui, mais je ne sais pas s’il sera déjà titulaire. En tout cas, nous serons préparés parce qu’on prévoit un scénario avec et un autre sans lui. Ce ne sera clairement pas un match facile. Notre équipe est toute nouvelle avec onze joueurs qui n’ont jamais joué ensemble avant. Et en face, on parle d’un club qui a été champion d’Asie deux fois sur les quatre dernières années et qui s’est renforcé avec des mecs comme Mitrovic, Malcom, Milinkovic-Savic ou Bounou, en plus de Neymar. On essayera de les embêter un maximum.”