”Il peut rivaliser avec Kane pour le titre de meilleur buteur” : la Bundesliga ne résiste pas non plus à Victor Boniface

Xabi Alonso sous le charme

Au-delà de ses statistiques impressionnantes, le Nigérian de 22 ans, qui était déjà devenu trop grand pour la Belgique en l’espace de quelques mois (22 buts et 12 assists la saison dernière avec l’USG), impressionne par son attitude et sa personnalité. “Victor est un vrai problème pour les défenses adverses : il est puissant, rapide et court en profondeur. Et puis, il a une bonne mentalité et travaille pour l’équipe, pas pour lui-même”, se réjouit son coach Xabi Alonso qui fait l’éloge de son intégration.

”Il fait tout bien, poursuit l’ancienne star du Real Madrid et de Liverpool. Il a de bonnes relations avec Grimaldo, avec Florian Wirtz et avec Jonas Hofmann. Il n’est pas seulement un attaquant classique, pas seulement un buteur régulier. Il est complet. Il a marqué quatre buts jusqu’à présent, mais nous nous attendons à plus.”

Ce à quoi le joueur répond avec humilité. “Je pense qu’il faut donner du crédit aux entraîneurs, a-t-il expliqué dans une interview sur le site de la Bundesliga. Amener de nouveaux joueurs dans l’équipe n’est pas facile, et s’adapter n’est pas facile, mais je pense qu’ils ont fait le bon choix en faisant venir le type de joueurs qui correspondent à la façon dont ils veulent jouer.”

guillement Si nous avions eu de l’argent, nous n’aurions pas pensé à Kane, mais plutôt à Boniface.

Inévitablement, Victor Boniface – qui vient de fêter sa première sélection en équipe nationale – entre dans la discussion au futur titre de meilleur buteur de Bundesliga. Après trois journées, seul Sehrou Guirassy (Stuttgart) le devance (5 buts), mais la vraie menace se nomme Harry Kane (3 buts), habitué à de tels honneurs en Angleterre.

“Nous verrons beaucoup de buts de sa part cette saison. Je peux même le voir rivaliser avec Kane pour le titre de meilleur buteur”, pensait en tout cas Lothar Matthäus, ancienne gloire du football allemand, au micro de Sky Germany. “Si nous avions eu de l’argent, nous n’aurions pas pensé à Harry Kane, mais plutôt à Victor Boniface”, a même lancé à Sport Bild l’entraîneur de Cologne Steffen Baumgart.

Le déplacement de ce vendredi soir à l’Allianz Arena face à Kane aura donc une saveur supplémentaire, en plus d’être un duel de tradition et un choc entre les deux uniques équipes à avoir enregistré un 9 sur 9. “Moi, je n’y pense pas. Je veux juste faire une bonne saison et essayer d’aider l’équipe, affirme l’ancien Unioniste qui préfère sans doute rêver du titre de champion. Le plus important est de faire en sorte que l’équipe continue de la sorte. Essayons de gagner chaque match et d’obtenir un bon résultat.”