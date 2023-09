Bientôt la fin des derbies milanais… à Milan : les deux clubs veulent déménager

Cela fait des années que l’Inter et l’AC réfléchissent à l’avenir de ce stade, propriété de la ville de Milan mais partagé entre les deux clubs depuis sa construction. Alors que les Rossoneri ont longtemps défendu leur attachement à l’historique San Siro, les Nerazzurri ont été les premiers à évoquer un déménagement, en présentant un projet de nouveau stade en 2015. Sauf que la phase de concrétisation n’est jamais arrivée… du moins jusqu’à aujourd’hui.

Après de longues négociations et réflexions autour d’une potentielle destruction du vieillissant San Siro en vue de la construction d’une enceinte neuve et moderne, la Commission régionale du patrimoine culturel de Lombardie a obtenu gain de cause le mois dernier. Le stade ne sera pas détruit. Ce qui a conforté l’Inter et l’AC dans leur idée de s’en aller, chacun de son côté, vers un nouveau projet déjà bien lancé.

Deux projets en dehors de la ville

D’abord lancés vers l’idée du quartier de La Maura, à seulement 1 kilomètre de San Siro, les Rossoneri ont finalement dû se rabattre vers une solution à l’extérieur du Milan : San Donato. La faute à un refus du projet initial par la Ville et son maire Giuseppa Sala, qui prônait la destruction du stade. “C’est une occasion manquée pour Milan, et nous le regrettons car j’ai acquis un grand respect pour le maire Sala, a commenté Gerry Cardinale, propriétaire américain du club depuis 2022, dans les colonnes du magazine italien Sette. Je suis déçu surtout parce qu’il y avait certaines minorités qui avaient des préjugés contre ce projet. Cela aurait été l’installation sportive la plus verte du monde, avec 85 % dédiés à la verdure et seulement 15 % de surface bétonnée.”

Le Milan AC a en revanche rapidement convaincu la municipalité de San Donato, située à plus de 30 minutes en voiture de San Siro. “Notre proposition est soutenue par un volume impressionnant de rapports techniques, assure l’Américain d’origine italienne qui évoque un projet à plus d’1 milliard d’euros. Ce sera un stade ultramoderne, à 10 minutes en métro du Duomo, nous organiserons aussi d’autres grands événements et des artistes de renommée mondiale y joueront.”

San Siro ne sera pas détruit, mais sera déserté. ©Reporters/DPA

La capacité d’accueil devrait dépasser les 70 000 spectateurs, soit légèrement en dessous de San Siro (80 000). Et c’est un projet d’ampleur similaire sur lequel travaille l’Inter, cette fois à Rozzano, également à une demi-heure de route au sud de Milan. “Nous avons déjà commencé à faire une évaluation très détaillée de la zone, nous devons attendre l’approbation du plan de gouvernement terrotorial (PGT) de la Commune de Rozzano. À partir de janvier, nous pourrions entamer un processus avec le conseil municipal”, a détaillé Alessandro Antonello, PDG de l’Inter, il y a quelques jours sur Sky Italia.

Objectif fin 2024

Pour chacun des projets, de nombreuses étapes restent donc à franchir. Et de nombreux décideurs devront être convaincus, notamment dans les conseils municipaux et régionaux. Mais d’un côté comme de l’autre, on espère que les premiers coups de pelle seront donnés à la fin de l’année 2024, ou au début 2025. Car le temps presse. “Nous avons eu la confirmation qu’en 2025 à San Siro, si les conditions étaient toujours celles-là, une restriction de la capacité serait imposée au deuxième niveau”, a expliqué Antonello.

De son côté, le maire de Milan risque de se retrouver sans club au sein de sa ville d’ici à quelques années..“Malgré la contrainte, je ne pense pas que, de mon point de vue, nous puissions déclarer clos le dossier de San Siro, a-t-il néanmoins réagi cette semaine. Nous avons une procédure ouverte et nous devons comprendre quelles sont les intentions des deux équipes.”

En attendant, les deux voisins se retrouvent ce samedi soir (18 h) pour le 236e derby della Madoninna. Avec deux équipes en grande forme (9 sur 9) qui se disputeront la tête de la Serie A. Avec les transferts d’Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere, Divock Origi, Aster Vranckx et Romelu Lukaku, il s’agira aussi du premier derby milanais sans Belge impliqué depuis 2018.