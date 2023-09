Espagne: le Real Madrid renverse la Real Sociedad et reprend la tête

Passé par le Real Madrid avant de rejoindre la formation basque en 2022, le gaucher a fait beaucoup de mal à la défense merengue, amenant le danger à chaque prise de balle.

Sur son action signature, Kubo a failli enfoncer un peu plus son ancien club, à la 10e minute. Sa frappe puissante du gauche est venue se loger dans le petit filet droit de Kepa, mais son but a été refusé pour un hors-jeu au départ de l'action.

Ce deuxième but a réveillé les Merengue, qui sont repartis à l'assaut du but basque. Mais ils ont manqué de réalisme, à l'image de Joselu, auteur d'un incroyable raté sur la barre alors qu'il avait le but grand ouvert.

Carvajal (18e), puis Rodrygo (28e) ont eux buté sur le gardien basque Remiro.

Inarrêtable sur son aile droite, Kubo a sollicité Kepa, la main ferme sur cette nouvelle frappe enroulée du Japonais (29e) puis de nouveau sur une tête de Merino, qu'il a détournée en corner.

Joselu décisif

Les Madrilènes ont fini par réagir après la pause, égalisant grâce à une frappe puissante de Valverde des 20 mètres (46e), avant que Joselu n'offre la victoire au Real de la tête (61e), sur un centre parfait de Fran Garcia, double passeur décisif.

Kepa est resté vigilant jusqu'au bout pour conserver l'avantage des Merengue.

Fort de ce cinquième succès en cinq rencontres, le Real Madrid reprend sa place de leader du championnat avec 15 points, devant le FC Barcelone (13 pts), qui était brièvement passé en tête après son carton 5-0 face au Betis.

Sur les autres pelouses, Sergio Ramos a réussi son retour avec Séville, 18 ans après son dernier match sous le maillot andalou.

Les Sévillans ont décroché leur première victoire de la saison face à Las Palmas (1-0) grâce à un but de l'attaquant belge Lukebakio, avant d'accueillir Lens mercredi en Ligue des champions.

Plus tôt dans l'après-midi, la recrue norvégienne de Villarreal, Alexander Sorloth a offert les trois points au sous-marin jaune face à Almeria à la 94e minute (2-1).

Le milieu anglais Mason Greenwood, qui avait été accusé de tentative de viol et d'agression sexuelle à Manchester avant que les poursuites soient abandonnées, a disputé ses premières minutes avec Getafe, lors d'une victoire contre Osasuna (3-2).

Les sept équipes espagnoles qualifiées en Ligue des champions et en Ligue europa ont dès mardi rendez-vous avec leurs voisins, et le rythme exigeant des compétitions européennes.